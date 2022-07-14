Четверг, 14 Июля 2022 14:37

АрмИнфо.По случаю национального праздника Франции президент Армении Ваагн Хачатурян посетил посольство Франции. Об этом сообщила пресс-служба главы государства.

Президент, поздравив посла Французской Республики Анн Луйо с праздником, отметил, что он очень важен не только для французов, но и

для всего прогрессивного человечества, так как является символом идей свободы, братства и равенства. Ваагн Хачатурян высоко оценил поддержку и дружественное отношение Франции к Армении в развитии различных сфер с момента провозглашения независимости.

Собеседники отметили важность постоянного развития особых армяно-французских дружеских отношений и обменялись мнениями по

текущим повесткам взаимодействия и будущего сотрудничества.