Четверг, 14 Июля 2022 14:35

АрмИнфо. Правительство Армении 14 июля одобрило решение <О создании государственной некоммерческой организации <Центр управления электронными системами видеонаблюдения полиции>.

Как отмечается в пояснении к документу, еще 13.06.2011 Служба <Дорожной полиции> и ООО Security Dream подписали договор на <Приобретение (приобретение) систем контроля за соблюдением правил дорожного движения для нужд государства и их техническое обслуживание (оказание услуг)>. 15 февраля 2017г. Республика Армения в лице Полиции РА и ООО <Секьюрити Дрим> подписали договор доверительного управления имуществом, согласно которому учредитель Управления (Республика Армения) передал имущество, предназначенное для технического контроля за соблюдением правил дорожного движения и находящийся на балансе Полиции РА в доверительное управление доверительного управляющего, а последний обязался осуществлять управление имуществом в пользу учредителя управления. Согласно вышеуказанному договору ООО <Секьюрити Дрим> осуществляет управление, эксплуатацию и техническое обслуживание систем, предназначенных для осуществления контроля за соблюдением законодательства в области безопасности дорожного движения (в том числе правил дорожного движения и выявления правонарушений), обеспечивает их бесперебойную работу путем составления проектов административных актов (решений) по делам о выявленных правонарушениях и представляет их административному органу (должностному лицу), издавшему административный акт (решение).

Принимая во внимание, что срок договора, заключенного с ООО <Секьюрити Дрим> (5 лет), должен был истечь 15.02.2022 г., отдел координации закупок Экономического департамента Полиции принял решение от 19.01.2022 г. и инициировал двухэтапную процедуру закупки соответствующей техники и услуг. В результате затягивания конкурсного процесса и исходя из необходимости более эффективного управления системами контроля за преступлениями и административными правонарушениями, более целевого и разумного использования финансовых ресурсов, было принято решение о создании Государственной некоммерческой организация в ведении Полиции РА, которая будет способствовать раскрытию преступлений и административных правонарушений. Отмечается, что инициатива окажет содействие также в раскрытии преступлений и административных правонарушений. Штрафы, взимаемые за выявленные административные правонарушения, будут зачисляться в государственный бюджет в соответствии с законом.

Кроме того, планируется, что государственная некоммерческая организация <Центр управления электронными системами фотовидеофиксации Полиции> присоединится к ЗАО <Паркинг Сити Сервис>, которое занимается организацией парковок в Ереване, а также к системам видеофиксации входов в аптеки, здания, предназначенные для торговли оружием, торговые объекты, места торговли, объекты общественного питания, объекты бытового обслуживания, казино и игорные залы.

Деятельность ГНКО будет профинансирована в рамках годового бюджета Полиции РА. Например, бюджетом натекущий год на эти цели предназначено 3 272,2 млн. грн. драмов, из которых 2 559,0 млн. Драмов на возмещение фактических затрат на управление, эксплуатацию и техническое обслуживание систем доверительного управления (имуществом) и 713,0 млн. драмов - отчисления на заработную плату доверительного управляющего (включая НДС 5 379,8 млн драмов). И, если ранее взимаемые государством деньги (штрафы) распределялись между Дорожной полицией и <Секьюрити дрим>, в будущем средства в установленном законом порядке поступят в госбюджет.

Напомним, что с 2018 года правоохранители проверяли деятельность <Секьюрити Дрим>, в 2018 году в Следственном комитете было возбуждено уголовное дело по признакам хищения. По делу проходила также компания <Элипс>. Сообщалось, что руководство указанных компаний присвоило более 1 миллиарда драмов. Им было предъявлено обвинение по статьям 178 (Мошенничество) и 325 (Подделка, сбыт или использование документов, штампов, печатей, бланков, государственных номеров транспортных средств) УК Армении. Алексан Закарян, один из акционеров <Секьюрити Дрим>, был арестован, а позже освобожден. Ои начал по частям восстанавливать нанесенный ущерб. СМИ писали об афилированности <Секьюрити Дрим> с братом Сержа Саргсяна Александром Саргсяном, хотя последний отрицал свою связь с компанией.