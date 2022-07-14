Четверг, 14 Июля 2022 12:40

АрмИнфо.Легендарная российская рок-группа <Ногу Свело!> выступит с концертом в Ереване. Об этом в видеообращении сообщил несменный лидер группы Максим Покровский. <Привет Армения, привет Ереван , хорошие новости от <Ногу Свело!> - 29 июля, в Ереване, состоится наш концерт в клубе <Платформ клаб>, в 20:00, очень надеюсь на скорую встречу>, - сказал музыкант.

Согласно предоставленной организаторами концерта информации, на концерте для армянского зрителя прозвучат как последние песни группы, так и проверенные годами хиты.

Билеты доступны по следующей ссылке: https://www.eventbrite.com/e/nogu-svelo-tickets- 382820615767?aff=fbevent&fbclid=IwAR2-sK8WSTEWJhdvI68zMnxCXXoiG5OdKkx9h6t­vRv8cmyHOz2mnVFdeTM

Отметим, что клуб <Платоформ клаб> расположен по адресу ул. Мартироса Сарьяна, 22. Напомним, что <Ногу Свело!> - современная российская рок-группа из Москвы, популярная с начала 1990-х годов. Лидером и автором практически всех текстов и музыки является основатель группы Максим Покровский. Творчество группы разнопланово и связывает такие стили рок-музыки как Поп-панк, Альтернативный рок, Панк-рок, Арт-рок, Ска-панк, Экспериментальный рок и другие. В некоторых более поздних работах весьма заметны элементы электронной музыки. Песни <Ногу

Свело!> отличаются характерным тонким и местами циничным юмором, самоиронией в поэзии и смелостью музыкального стиля. Экстравагантный образ группы стал культовым для русской популярной музыки 1990-х годов, тонко реагирующим на изменяющиеся социальные и культурные тенденции современной России. В XXI столетии группа продолжает активно издавать альбомы и вести концертную и фестивальную деятельность как в России, так и за рубежом.