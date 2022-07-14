Четверг, 14 Июля 2022 12:36

АрмИнфо. Палата представителей Конгресса США приняла поправку, поддержанную Армянской Ассамблеей Америки (ANCA). Об этом говорится в сообщении ANCA.

Согласно источнику, в резолюции, представленной конгрессменами Тони Карденасом и Брэдом Шерманом, говорится, что министр обороны, проведя консультации с госсекретарем, должен будет представить отчет Конгрессу о действиях Азербайджана в Нагорном Карабахе в 2020 году.

Ранее АрмИнфо сообщало, что Комитет по регламенту Палаты представителей США одобрил и представил на окончательное обсуждение Палаты четыре поправки к Акту ассигнований на национальную безопасность.

В них, в частности, содержится призыв к Азербайджану незамедлительно освободить армянских военнопленных, расследовать военные преступления, совершенные против армян посредством турецких беспилотников с применением американских технологий, а также преступления террористов-наемников. Также содержится призыв к президенту США прекратить поставки Турции истребителей F-16 и комплектующих