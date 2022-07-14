Четверг, 14 Июля 2022 11:24

АрмИнфо. Премьер-министр Никол Пашинян направил поздравительное письмо президенту Франции Эммануэлю Макрону по случаю Национального праздника.

В послании, которое распространила пресс-служба правительства, в частности, говорится: <Этот день национального единства, 14 июля, лучше всего символизирует трудный и полный испытаний путь Франции и французов к победе справедливости и общечеловеческих ценностей, к достойному и светлому будущему. Мы высоко ценим привилегированную дружбу с Францией, основанную на богатых армяно-французских контактах с тысячелетней историей, а также на прочном фундаменте цивилизации и ценностей. Мы рады констатировать, что параллельно армяно-французскому политическому диалогу на высоком уровне предпринимаются активные шаги по укреплению и развитию экономических связей между Арменией и Францией. В этом контексте особо подчеркиваем последовательную реализацию положений подписанной в декабре прошлого года дорожной карты армяно-французского экономического сотрудничества на 2021-2026 годы, а также организованных по Вашей инициативе в марте этого года конференции <Амбиции: Франция-Армения>.

Премьер-министр отметил, что Армения высоко оценивает роль Франции как сопредседателя Минской группы ОБСЕ и ее участие в процессе мирного урегулирования и справедливого решения нагорно-карабахской проблемы. <В этой связи подтверждаю решительную приверженность Армении достижению мирного и прочного урегулирования вопроса. Пользуясь случаем, поздравляю Вас с почетным и успешным завершением французского председательства в Европейском Союзе. Уверен, что и в будущем Франция продолжит играть важную роль в преодолении всех вызовов, возникших в этот сложный период, полный геополитических потрясений, во имя международной солидарности и всеобщего благополучия. Еще раз поздравляя Францию с этим заветным праздником, подтверждаю свое желание и желание армянского народа в ближайшее время принять Вас в Армении с государственным визитом>, - говорится в послании Пашиняна.