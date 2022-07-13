Среда, 13 Июля 2022 21:08

АрмИнфо. Служба национальной безопасности предлагает внести поправки в закон <О гражданстве>, согласно которым право на гражданство будет предоставляться гражданам армянской национальности, прожившим в Армении не менее 60 дней в течение последних двух лет. Проект поправок представлен на едином сайте правовых актов.

Согласно проекту, в ныне действующем законе не прописано, с какого момента лицо считается проживающим в стране. С принятием

законопроекта данный пробел будет восполнен.

Граждане другой этнической принадлежности имеют право подавать заявку на получение гражданства РА при условии, что они проживают на территории страны не менее трех лет, владеют армянским языком на бытовом уровне и демонстрируют минимальные знания Конституции страны. <Любое лицо, достигшее 18 лет, не имеющее гражданства РА, дееспособное, проживающее в иностранном государстве или находящееся в Армении на законном основании, имеет право обратиться за получением гражданства РА, если последние три года в установленном законом порядке постоянно проживало в Армении. Устанавливается, что лицо, не имеющее гражданства РА, опекун которого является гражданином РА, может получить гражданство без соблюдения вышеуказанных требований>,

- говорится в обосновании проекта.

В результате исследований, проведенных СНБ за последние годы, выяснилось, что большая часть обратившихся за получением гражданства РА на основании армянского происхождения граждан, особенно граждане Сирии, Ливана, Иордании, никогда не бывали в Армении или приезжали редко - раз в 4-5 лет. А в некоторых случаях они прибыли только с целью получения гражданства РА. Кроме того, были также случаи, когда после получения гражданства паспорта граждан РА использовали только для того, чтобы иметь возможность путешествовать в другие государства.

СНБ пришла к выводу, что установленные для армян по национальности поощрительные нормы фактически не полностью обеспечивают реализацию целей, преследуемых законом, а именно, возможность для репатриации.

СНБ также отмечает, что в случае иностранных государств, особенно в зонах острой внутриполитической напряженности и военных действий, проведение необходимой всесторонней проверки биографических данных лица, запрашивающего гражданство РА, в том числе достоверности факта национальной принадлежности, часто становится нереальным.