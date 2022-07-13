Среда, 13 Июля 2022 19:03

АрмИнфо.На фоне продолжающих сотрясать международные отношения геополитических потрясений, постсоветское пространство, да и мир в целом, вполне естественно, постепенно идут по пути геополитических трансформаций в направлении установления совершенно нового миропорядка. Подобное мнение выразил АрмИнфо главный научный сотрудник ИМЭМО им. Е.М. Примакова РАН Алексей Малашенко.

"На фоне несбывшихся представлений о скором поражении РФ в Украине, соответственно, в будущем поражении на всех других возможных направлениях, Запад параллельно боевым действиям, собственно в Украине, продолжает дипломатическую работу в других сопредельных регионах. И мы видим попытки решать задачи в том числе на Южном Кавказе. Активизацию разговоров о формате "3+3" я рассматриваю как ответ именно на эти попытки. Тем самым Москва демонстрирует незыблемость собственных геополитических позиций на Южном Кавказе", - считает он.

Иными словами, по оценкам востоковеда, имеющие проблемы с Западом, Россия, Турция и Иран, сотрудничают между собой на том же Ближнем Востоке. И сегодня стремятся распространить это сотрудничество и на Южный Кавказ. В том числе с целью противодействовать попыткам активизации ЕС и США в данном регионе. И в том же определении путей решения региональных проблем между РФ, Турцией и Ираном существует вполне определенный консенсус.

"На этом пути, конечно же, есть и проблемы. В первую очередь в виде наличия сотрудничества самих стран региона: Армении, Грузии и Азербайджана с Западом. И с учетом того, что целью "3+3" является устранить это сотрудничество, РФ, Турции и Ирану предстоит большая работа. Так что здесь многое зависит именно от этих стран. К примеру, та же Армения не будет столь активно искать контактов с Западом если на нее не будет давить Турция. В этом смысле, залог укрепления данного формата как дееспособного во многом зависит от способности его инициаторов решать вопросы в регионе исключительно посредством дипломатии", - подытожил Малашенко.