Среда, 13 Июля 2022 17:57

АрмИнфо.13 июля 2022 года состоялась встреча Министра иностранных дел Туркменистана Рашида Мередова с Министром энергетики и инфраструктуры Объединенных Арабских Эмиратов Сухайлом Аль Мазруи.

В ходе переговоров стороны обсудили актуальные аспекты туркмено-эмиратской повестки дня. Был подчеркнут высокий уровень доверительного диалога между высшим руководством двух стран. Министры также отметили позитивное сотрудничество стран в рамках международных организаций, в частности ООН.

Говоря о торгово-экономическом сотрудничестве, Р.Мередов и Сухайл Аль Мазруи отметили наличие благоприятных возможностей для расширения партнерства в сфере энергетики, промышленности, высоких технологий. Также были обсуждены перспективы сотрудничества Туркменистана и ОАЭ в целях расширения взаимодействия в области рационального использования возобновляемых источников энергии, обеспечения энергетической безопасности.

Министры отметили значимость «зеленой экономики» и обменялись мнениями об использовании устойчивой энергии, продвижении инновационных технологий и экспертных навыков в этих сферах.

В заключение стороны выразили уверенность в том, что проводимые на регулярной основе встречи между Туркменистаном и ОАЭ будут способствовать дальнейшему развитию взаимовыгодного сотрудничества по всем направлениям.