Среда, 13 Июля 2022 15:25

АрмИнфо. При содействии Министерства образования, науки, культуры и спорта Армении (МОНКС) в сотрудничестве с мэрией города Гюмри, Музей народных искусств им. Ованнеса Шарамбеяна 16 июля, на площади Вардананц в Гюмри проведет фестиваль ремесел <Гюмри: город мастеров>.

Фестиваль организовывается с целью объединить на одной культурной площадке народные ремесла современности, повысить их узнаваемость и способствовать творческому продвижению мастеров, носящих и передающих это наследие. Сообщается, что в фестивале примут также участие мастера народного творчества из ряда общин Армении и стран СНГ, которые представят свои художественные работы и проведут мастер-классы

Согласно сообщению МОНКС, фестиваль будет нести продолжительный характер. Каждый год организаторы мероприятия намерены проводить фестиваль в разных регионах страны, тем самым способствуя не только сохранению и передаче нематериального культурного наследия общин, но и стимулируя развитие культурного туризма в Армении.