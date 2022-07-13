Среда, 13 Июля 2022 13:23

АрмИнфо. Сразу четыре резолюции, поддерживаемые Армянским национальным комитетом Америки (ANCA), будут поставлены на голосование в Палате представителей США. Об этом говорится в сообщении ANCA.

В частности, как отмечает источник, на голосование, которое может состоятся сегодня вечером, представлены резолюции, призывающие к немедленному освобождению Азербайджаном армянских военнопленных, представления Госдепом отчетов по Азербайджану, совершении последним военных преступлений, а также условий предполагаемой продажи Турции истребителей F- 16. Поправки могут быть поставлены на голосование по отдельности или сгруппированы в блоки.

<Мы хотели бы выразить нашу признательность авторам резолюций и всем партнерам, которые помогли внести эти поправки в Палату представителей>, - сказал исполнительный директор ANCA Арам Амбарян, добавив, что в ближайшие дни организация будет решительно поддерживать каждую из этих поправок, возлагающих ответственность на Азербайджан и Турцию, для их окончательного принятия в качестве закона.