Среда, 13 Июля 2022 11:09

АрмИнфо. Бывший полузащитник сборной Армении по футболу Генрих Мхитарян дебютировал в составе своей новой команды - миланском <Интере>. Об этом говорится на странице футболиста в Facebook.

Отметим, что накануне на выезде в товарищеском матче против швейцарского <Лугано>, миланцы одержали победу со счетом 1:4. Мхитарян провел на поле весь первый тайм. В составе гостей голами отличились Данило Д`Амброзио, дважды Лаутаро Мартинес и Хоакин Корреа. Автором гола в составе хозяев стал Аллесандро. 16 июля <Интер> в товарищеском матче на своем поле проведет встречу против французского <Монако>.