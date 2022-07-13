Среда, 13 Июля 2022 11:09

АрмИнфо. Армения готова к сотрудничеству с государствами региона и международными организациями в продвижении глобальной экологической повестки.

Об этом на встрече руководителей экологических ведомств стран региона в Тегеране заявил министр окружающей среды Р Акоп Семидян, слова которого цитирует пресс-служба ведомства.

Согласно источнику, выступая на встрече, посвященной экологическому сотрудничеству во имя лучшего будущего, глава армянского природоохранного ведомства подчеркнул, указал на необходимость постоянного развития и укрепления межгосударственного сотрудничества и расширение и развитие работы по вопросам, представляющим двусторонний интерес в этой области. <Республика Армения в лице правительства приняла амбициозную экологическую повестку, в которой сотрудничество с дружественными и соседними государствами, а также с международными партнерскими организациями, выполняющими свою эффективную миссию в регионе, в том числе в Республика Армения, занимает особое место. Кроме того, правительством РА разработана политика, направленная на всестороннюю защиту окружающей среды и природных ресурсов, включающая в число приоритетных направлений устойчивое управление, развитие и охрану всех компонентов окружающей среды>, - заявил Семидян.

Он также подчеркнул, что видение правительства Армении в направлении зеленой трансформации и преодоления последствий изменения климата основано на принципах зеленого и низкоуглеродного роста, что подразумевает расширение усилий по адаптации и смягчению последствий климатических изменений, начиная с лесовосстановления и заканчивая инвестициями в возобновляемые источники энергии и энергоэффективность.

Министр и заявил, что, несмотря на вызовы, вызванные пандемией COVID-19 и 44- дневной войной 2020 года в Нагорном Карабахе, Армения остается приверженной эффективной выполнение своих обязательств по глобальным природоохранным соглашениям. В своем выступлении министр также коснулся проблем водного хозяйства и рассказал о шагах, предпринятых для их решения.