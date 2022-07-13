Среда, 13 Июля 2022 11:06

АрмИнфо. После войны 2020 года 1498 человек получили группу инвалидности. Об этом говорится в разъяснениях Министерства труда и социальных вопросов Армении.

Согласно источнику, по результатам переосвидетельствования инвалидами признаны 1243 участника войны, из них 112 человек 1-й группы, 244 человека - 2-й группы, 887 человек - 3-й группы. Относительно компенсаций, назначенных Фондом страхования

военнослужащих, ведомство в связи с деликатностью вопроса планирует проведение обсуждений, о результатах которых будет сообщено дополнительно.

Медико-социальную экспертизу и установление инвалидности лица проводят подразделения медико-социальной экспертизы Единой социальной службы АСПЧ. Личная инвалидность устанавливается (в том числе лицам с ампутациями верхних и нижних конечностей) в соответствии с действующими в Республике Армения нормами определения инвалидности, утвержденными решением правительства РА от 13 июня 2003 г. Соответственно, для лиц с ампутациями разного уровня верхних и нижних конечностей (независимо от обстоятельств получения травмы) инвалидность третьей группы устанавливается во всех случаях, когда имеется ограничение 1-й степени любого из следующих видов жизнедеятельности: уровень способности к самообслуживанию, т.е. самообслуживание обеспечивается использованием вспомогательных средств (в данном случае: протеза, костыля, трости), способность к самостоятельному передвижению, то есть человек передвигается самостоятельно с наибольшими затратами времени, перерывами и сокращением пространства, используя вспомогательные средства. 1-я степень способности к трудовой деятельности, т.е. лицо работает в нормальных условиях труда со снижением квалификации или сокращением объема производственной деятельности, отсутствует возможность выполнения работы по своей профессии, способность к обучению, то есть обучение в учреждениях среднего профессионального, высшего профессионального образования в условиях особого регламента процесса обучения и или способности к обучению с использованием вспомогательных средств.

Лица с ампутациями разных уровней верхних и нижних конечностей (независимо от обстоятельств травмы) определяются как инвалиды второй группы во всех случаях, когда имеется ограничение 2-й степени какого-либо из нижеперечисленных видов жизнедеятельности или их комбинация: 2-я степень способности к самообслуживанию, т.е. самообслуживание обеспечивается с использованием вспомогательных средств (в данном случае: протеза, костыля, трости) и частичной помощью других людей, способность к самостоятельному передвижению, т.е. человек передвигается самостоятельно с использованием вспомогательных средств (в данном случае: протеза, костылей, трости) и частичной помощи других людей. 2 степень способности к трудовой деятельности, т.е. человек работает в специально созданных условиях с использованием вспомогательных средств и/или специально оборудованных рабочих мест, имеется возможность заниматься трудовой деятельностью с помощью других людей. 2 уровень обучаемости, то есть обучение только в специальных учебных заведениях или с использованием специальных программ и или обучение с помощью других лиц, кроме педагогического коллектива.

Лицам с ампутациями разного уровня верхних и нижних конечностей (независимо от обстоятельств травмы) инвалидность первой группы устанавливается во всех случаях, когда у лица имеется 3-я степень ограничения любого из следующих видов жизнедеятельности или их комбинация: способность к самообслуживанию 3 уровня, т.е. человек не способен обеспечить себе уход за собой и полностью зависит от других людей, 3-я степень подвижности, т.е. неспособность самостоятельно передвигаться и полная зависимость от других людей.