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АрмИнфо.Диалог между Арменией и Турцией обладает потенциалом по укреплению стабильности в регионе. Об этом говорится в сообщении Госдепартамента США в ответ на запрос армянской службы <Голоса Америки> относительно телефонного разговора глав Армении и Турции, а также переговоров между двумя странами.
В сообщении Госдепа отмечается, что этот диалог особенно важен с учетом конфликта в Украине.. <США <решительно поддерживают урегулирование армяно-турецких отношений, которое положительно скажется на всем регионе>. Армяно-турецкий диалог обладает потенциалом увеличения региональной стабильности, сдерживания вредных влияний и большего экономического развития, которое выгодно всем>, - отмечается в сообщении.
Госдеп подчеркивает, что Вашингтон готов содействовать <этому важному диалогу так, как сочтут должным обе стороны>.
Ранее сообщалось, что премьер-министр Армении Никол Пашинян провел телефонную беседу с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.
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|Cостоялась встреча Министра иностранных дел Туркменистана с Министром энергетики и инфраструктуры Объединенных Арабских Эмиратов
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|Армения готова к сотрудничеству с государствами региона в продвижении глобальной экологической повестки - министр
|После войны 2020 года в Армении 1498 человек получили группу инвалидности - Минтруда и социальных вопросов
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|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает о плановых отключениях
|Армения приняла участие в IV международном фестивале <Встреча шедевров ЮНЕСКО на земле Олонхо>
|В Ереване пройдет концерт по случаю Национального праздника Франции
|GeoProMining расширяет сотрудничество между армянскими и российскими вузами
|Турция предложила провести очередную встречу по нормализации с Арменией в Анкаре или Ереване - СМИ
|В Армении будет создана Служба внешней разведки - секретарь СБ
|В состав будущего МВД в Армении, помимо полиции, войдут МЧС и служба миграции - замминистра
|Замминистра: До 2030 года 90% выпускников среднепрофильных образовательных учреждений должны работать по специальности
|Прогноз: Турция всегда будет нуждаться в диалоге с интересной Западу Арменией
|В министерстве обороны Армении новый пресс- секретарь
|Министерство обороны Азербайджана в очередной раз распространило дезинформацию - МО Армении
|Туризм - это серьезная сфера со своими научными правилами - эксперт о проекте статуи Христа
|Айк Мамиджанян может возглавить оппозиционную фракцию в парламенте Армении
|Джо Байден направил на рассмотрение Сената кандидатуру Кристины Квин на должность посла США в Армении
|Секретарь СБ Армении не считает, что армяно- азербайджанские переговоры зашли в тупик
|Аветик Чалабян: Материалы этого дела в итоге приведут к моему полному оправданию в любом разумном суде
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает
|Пашинян и Эрдоган поговорили по телефону
|Армения и Грузия активизирует сотрудничество в культурной сфере
|Армения и Франция официально запустили программу по сохранению армянского культурного наследия
|Генпрокуратура Армении предупреждает об уголовных последствиях за совершение действий, ведущих к государственной измене
|Вынужденные переселенцы из Арцаха требуют от властей Армении решить их жилищные проблемы
|В Красноярске состоялось заседание Межпарламентской комиссии по сотрудничеству ФС РФ и Национального Собрания Армении
|Молодые сотрудники АРМЕНАЛа стали магистрами
|Министерство образования, науки, культуры и спорта Армении выступило против проекта возведения статуи Иисуса Христа
|Прогноз: Перспектива серьезного ослабления России на Южном Кавказе вследствие стратегического поражения в Украине вполне реальна
|Прогноз: В Турции не исключены досрочные выборы
|СНБ Армении выявила очередной случай госизмены
|Через тернии к звездам: Ереван с размахом встретил кинофестиваль <Золотой абрикос>
|Еще одно землетрясение произошло на армяно- грузинской границе
|Ереван ожидает от Анкары политической воли и конкретных шагов: Мирзоян
|Карабахский конфликт должен получить окончательное урегулирование путем переговоров в рамках мандата сопредседательства МГ ОБСЕ: Глава МИД
|Армения полностью поддерживает территориальную целостность и суверенитет Греции - Мирзоян
|Рейс Ереван-Стамбул-Ереван авиакомпании FLYONE ARMENIA был отложен
|Минобороны Армении опровергает очередную дезинформацию Азербайджана
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает
|Суд принял на рассмотрение прокурорский иск по конфискации имущества и других активов бывшего начальника охраны третьего президента Армении
|Тигран Авинян обвинил ряд СМИ в попытках дискредитировать его
|Григорий Айвазян: Беженцы из Арцаха не желают ехать за рубеж, или побираться в Армении, они всего лишь хотят вернуться в свои дома
|В этом году армянскому кино исполняется 100 лет
|Спикер парламента Армении на встрече с послом Эстонии выразил крайнюю озабоченность визитом главы эстонского парламента в Шуши
|Джеймс Уорлик: В отличие от Москвы, Париж и Вашингтон остаются приверженными формату МГ ОБСЕ
|Следующий бенефициар «Силы одного драма» компания «КайлТек»
|В Сюникской области Армении откроется два смарт-центра COAF
|Соучредитель "The Future Armenian": Может Диаспора наша нефть, но всё будет тщетным при не правильном использовании этого ресурса
|Freedom House призывает премьера Армении серьезно отнестись к обеспокоенности СМИ
|Читать больше
|Российский аналитик: "3+3" - "наш ответ Западу"
|Прогноз: В предвыборных целях Эрдоган может вновь дестабилизировать Южный Кавказ
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