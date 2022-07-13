Среда, 13 Июля 2022 11:06

АрмИнфо.Диалог между Арменией и Турцией обладает потенциалом по укреплению стабильности в регионе. Об этом говорится в сообщении Госдепартамента США в ответ на запрос армянской службы <Голоса Америки> относительно телефонного разговора глав Армении и Турции, а также переговоров между двумя странами.

В сообщении Госдепа отмечается, что этот диалог особенно важен с учетом конфликта в Украине.. <США <решительно поддерживают урегулирование армяно-турецких отношений, которое положительно скажется на всем регионе>. Армяно-турецкий диалог обладает потенциалом увеличения региональной стабильности, сдерживания вредных влияний и большего экономического развития, которое выгодно всем>, - отмечается в сообщении.

Госдеп подчеркивает, что Вашингтон готов содействовать <этому важному диалогу так, как сочтут должным обе стороны>.

Ранее сообщалось, что премьер-министр Армении Никол Пашинян провел телефонную беседу с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.