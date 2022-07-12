Вторник, 12 Июля 2022 18:37

АрмИнфо.ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает, что в связи с проведением плановых ремонтных работы, 13 июля текущего года будет прекращено электроснабжение следующих адресов:

в городе Ереван:

10:00-16:00 жилые дома 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 47, 49, 50 на улице Караханяна, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 48, 51, 52, 53, 58 на улице Г.Аветисяна, школа N88, ясли-детский сад N117 и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), ресторанные комплексы “Жпит”, ‘Роял Ереван”, ООО “Шабер”и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в 7-ом Норкском массиве;

11:00-16:00 жилые дома 14, 14А, 18, 18А, 24/1, 26 на улице Арцаха;

11:00-17:00 собственные дома 12-113 на 1-ом переулке Чаренца, жилой дом 113 на улице Чаренца, собственные дома 177-225 в 8-ом ряду Сари Тага, частично ряды Сари тага 6-10, жилые дома 83, 85, 85а на улице Анрапетутяна, жилые дома 20, 22, 24, 26 на пр. Саят-Нова, 3/2, 5/1 на улице Абовяна, 19, 21, 21/1, 21/4 на улице Туманяна, абоненты-жильцы жилых домов 18, 20, 24, 28, 30, 32 на улице Теряна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), жилые дома 42, 50 на улице Манташяна, 1, 4, 6, 42 на улице Шевченко, 6, 8, 8/1, 10, 10А, 11, 12, 15, 17 на улице Чехова, 4, 6, 8, 14 на улице Ехбайрутян, жилые дома 24, 26, 28 на улице Низами, собственные дома улицы Чехова, жилой дом 49 и подъезды 4-6 жилого дома 51 на улице Маиси 9, собственные дома на улице Гарибджаняна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), собственные дома 1-356 у Шрджанцик тоннеля и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), жилые дома 30, 32 на улице А.Хачатряна, жилые дома 2, 4 на 1-ом переулке А.Хачатряна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), жилые дома 4, 4/3, 6, 6/1 на улице Адонца и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), собственные дома 1-41Б в кв. “Канакер ГЭС” и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), жилые дома 2, 2А, 2Б, 4, 6 на пр. Азатутяна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), жилые дома 1/2 на 23-ей улице ; 1/2, 2, 17 на 25-ой улице ; 2/4, 6/2, 9 на 27-ой улице Арабкира, собственные дома на 25-ой улице Арабкира, собственные дома 1-13 на 27-ой улице Арабкира и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), жилой дом 13 на улице Гр.Кочара и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), жилой дом 126/4 на улице Рига и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

в Армавирской области:

11:00-16:00 села Айтах, Ферик, Цахкаландж;

в Арагацотнской области:

11:00-13:00 села Арагацотн, Нор Едесия, Нор Аманос;

в Араратской области:

10:00-16:00 частично улицы Гая, Араратяна, Касяна в городе Веди; частично села Ехегнаван и Таперакан;

10:30-14:30 частично село Шаумян;

10:30-16:00 частично село Мргавет;

в Вайоц Дзорской области:

10:00-16:00 частично квартал ‘Чайкенд” в городе Вайк;

в Котайкской области:

10:00-12:00 общины Зораван, Арагюх, Сараландж, Бужакан и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), ООО “Алхалия”, “Алрейуми фарм”, ОАО “Зораван”, ЗАО “Наирян”, собственники “М.Геворгян”, “Г.Петросян”, “Самвел Амирханян”, “Анаит Варданян”, “К.Пилоян”, “З.Карапетян”, “М.Арутюнян”, “А.Варданян”, “Г.Багдасарян”, станции компаний ‘Юком”, “Виваселл-МТС”;

11։00-17։00 частично частные дома Джрвежа и Дзрахбюра; частично села Гегашен и Котайк;

13։00-16։00 село Балаовит, воинская часть Балаовита и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

14:00-16:30 частично община Птгни и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), частично абоненты (не являющиеся жильцами) общины Балаовит, воинская часть, ООО “Юкаго”, садоводческая компания “Птгни-2”, ООО ‘Саранист”, “Манукян коньяк”, “Арм-Глас”, ЗАО “Навтамтерк”, ООО “Оазис”, “Ангар Сетагаян”, “Брабион флорасервис”, “Г.Овсепян”, “Онира Клаб”, ‘Ал Мериа”, садоводческая компания ‘Кимиагорц”, производственный кооператив “Гегард”, квартал “Птгни-2” в селе Птгни, квартал ‘Герезманнер”, ООО “Клеопатра”;

в Гегаркуникской области:

10։30–11։00 частично община Варденик и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

12։30-16։30 улицы Спандаряна, Исаакяна полностью, адрес: Горцаранаин 6, квартал ‘Черемушка”, собственные дома на улицах Шаумяна, Кармир Банака, жилые дома 30-65 на улице Налбандяна, жилые дома 168-181 на улице Наирян, жилые дома 1-5 на улице Шинарарнери, 5-11 на улице Саят-Нова, 15 на улице Сюняц, жилые дома 1, 2 на улице Горцаранаин, здания мэрии, компании “Юнибанк”, военный комиссариат, медицинский центр, основная школа N1 им. М.Маштоца в Севане, школа N4, Ч/П “Эс Компани”, “Мецепасар”, ‘Голд мастер”, “Г.Асатрян”, “Г.Санеян”, ООО ‘Телемак Газ”, ЧП “Грайик Гукасян”, насосная станция сточных вод, банкетный зал “Г.Никогосян” и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в городе Севан;

в Лорийской области:

12:00-17:00 села Даштадем, Дзюнашох, Пагахбюр, Мецаван и Михайловка;

в Ширакской области:

11:00-17:00 село Мец Манташ в Артикском регионе;

в Сюникской области:

09:10-11:00 село Катнарат.