Вторник, 12 Июля 2022 17:16

АрмИнфо. Группа компаний GeoProMining расширяет сотрудничество с Санкт-Петербургским горным университетом им. Плеханова. Кроме направления армянских студентов на обучение в вуз, с текущего года стартовала программа «Дополнительная квалификация» по повышению квалификации сотрудников компании.

Кроме того, стороны договорились углублять сотрудничество в плане участия СПбГУ в реализации представленной Компанией программы развития целевого образования в капанском филиале Национального политехнического университета Армении, а позже и на факультете горного дела и обогащения полезных ископаемых НПУА с внедрением их опыта, учебно-образовательных планов и технических стандартов. В ближайшее время будет создана совместная компетентная рабочая группа, которая начнет работать над проектом.

«В рамках недавней встречи с партнерами в Петербурге, мы отметили наш совместный успешный опыт работы на протяжении 10 лет по программе «Стипендиальный проект», в рамках которого студенты из Армении по нашему направлению и социальному содействию получают бесплатное образование в Петербургском техническом вузе и в последствии устраиваются на работу на наших активах. Кроме того, с текущего года стартовал новый проект «Допквалификация» по профессиональной переподготовке сотрудников инженерно-технического состава. Армения богата горнорудными компетенциями, и основа основ отрасли заложена в образовательных процессах. Наша задача – вывести факультет горного дела и металлургии профессионально-ориентированного высшего образовательного учреждения Национального Политехнического Университета Армении на международный уровень», - отметила представитель GeoProMining Рузанна Григорян.

Санкт-Петербургский горный университет (Горный институт) – один из крупнейших вузов по горному делу и первое высшее техническое учебное заведение России. Вуз готовит специалистов для всех отраслей горно-металлургического и нефтегазового комплекса, геологической службы, промышленного и гражданского строительства. В университете обучается 16,5 тысяч студентов по 97 направлениям и специальностям на 9 факультетах.

Напомним, что Группа компаний "ГеоПроМайнинг" – одна из крупнейших промышленных инвесторов Армении - работает в стране 15 лет. Армянские активы группы состоят из Сотского золотоносного рудника, Араратской золотоизвлекательной фабрики и Агаракского медно-молибденового комбината. За 15 лет работы группа вложила в модернизацию своих армянских предприятий свыше 400 млн долларов США. Размер социальных инвестиций Группы в развитие регионов присутствия превышает 15 млн долларов США.