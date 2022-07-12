Вторник, 12 Июля 2022 15:25

АрмИнфо.Турция предложила провести очередную встречу по нормализации отношений с Арменией в Анкаре или Ереване, но пока ответа нет, сообщил РИА Новости дипломатический источник в Анкаре.

Между Турцией и Арменией отсутствуют дипломатические отношения, граница между двумя странами закрыта с 1993 года по инициативе Анкары. Сложные отношения между странами вызваны рядом обстоятельств, связанных, в частности, с поддержкой Анкарой азербайджанской позиции в карабахской проблеме и острой реакцией Турции на процесс международного признания геноцида армян 1915 года в Османской империи.

"Если речь идет о процессе нормализации отношений между двумя странами, было бы логично, чтобы переговоры проходили без участия третьих стран, сил. Мы предложили провести встречу в Анкаре или Ереване, но пока не получили ответа", - сказал собеседник агентства.

По его словам, одним из препятствий на пути нормализации отношений Турции и Армении является давление армянской диаспоры. "В некоторых случаях процесс саботируется. Но мы надеемся на то, что процесс нормализации будет продолжен", - добавил источник.

В Москве 14 января состоялась первая встреча спецпредставителей по процессу нормализации между Арменией и Турцией - зампреда парламента Армении Рубена Рубиняна и бывшего посла Турции в США Сердара Кылыча. Как сообщал МИД РФ, стороны в ходе переговоров проявили готовность вести диалог в конструктивном неполитизированном ключе. Еще три встречи прошли в Вене.