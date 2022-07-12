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АрмИнфо. Предстоящее создание Министерства внутренних дел необходимо рассматривать и в контексте национальной безопасности. Об этом во вторник на парламентских слушаниях, посвященных проекту создания Министерства внутренних дел, заявил секретарь Совета безопасности Армен Григорян.
Он отметил, что правительство страны вместе со своей командой в Национальном Собрании осуществляет широкомасштабную программу реформ
по трем основным направлениям, связанным с безопасностью. Одна из этих программ касается реформ в системе полиции, вторая - реформ в сфере Министерства обороны и вооруженных сил страны, и, наконец, третья программа - создания Службы внешней разведки (СВР). По вопросу создания новой структуры - СВР - офис Совета безопасности уже начал активные обсуждения с партнерами.
Григорян подчеркнул, что реформы в сфере полиции необходимо рассматривать именно в контексте безопасности государства, в основе которых заложен концепт демократизации страны. С 2018 года, продолжил Григорян, правительство страны реализует программы по демократизации общества, что очень важно с точи зрения стабильности и безопасности, а также роста возможностей государства.
18 августа прошлого года, представляя в кабмине программу правительства на 2021-2026 годы, премьер-министр Армении Никол
Пашинян сообщил о намерениях властей создать в течение пяти лет Службу внешней разведки. "Как мы отмечали в нашей стратегии развития
до 2050 года, и мы подчеркнули это в данной программе, в ближайшие 5 лет в Армении будет создана Служба внешней разведки", - говорил тогда Пашинян.
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|Генпрокуратура Армении предупреждает об уголовных последствиях за совершение действий, ведущих к государственной измене
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|В Красноярске состоялось заседание Межпарламентской комиссии по сотрудничеству ФС РФ и Национального Собрания Армении
|Молодые сотрудники АРМЕНАЛа стали магистрами
|Министерство образования, науки, культуры и спорта Армении выступило против проекта возведения статуи Иисуса Христа
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|Через тернии к звездам: Ереван с размахом встретил кинофестиваль <Золотой абрикос>
|Еще одно землетрясение произошло на армяно- грузинской границе
|Ереван ожидает от Анкары политической воли и конкретных шагов: Мирзоян
|Карабахский конфликт должен получить окончательное урегулирование путем переговоров в рамках мандата сопредседательства МГ ОБСЕ: Глава МИД
|Армения полностью поддерживает территориальную целостность и суверенитет Греции - Мирзоян
|Рейс Ереван-Стамбул-Ереван авиакомпании FLYONE ARMENIA был отложен
|Минобороны Армении опровергает очередную дезинформацию Азербайджана
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает
|Суд принял на рассмотрение прокурорский иск по конфискации имущества и других активов бывшего начальника охраны третьего президента Армении
|Тигран Авинян обвинил ряд СМИ в попытках дискредитировать его
|Григорий Айвазян: Беженцы из Арцаха не желают ехать за рубеж, или побираться в Армении, они всего лишь хотят вернуться в свои дома
|В этом году армянскому кино исполняется 100 лет
|Спикер парламента Армении на встрече с послом Эстонии выразил крайнюю озабоченность визитом главы эстонского парламента в Шуши
|Джеймс Уорлик: В отличие от Москвы, Париж и Вашингтон остаются приверженными формату МГ ОБСЕ
|Следующий бенефициар «Силы одного драма» компания «КайлТек»
|В Сюникской области Армении откроется два смарт-центра COAF
|Соучредитель "The Future Armenian": Может Диаспора наша нефть, но всё будет тщетным при не правильном использовании этого ресурса
|Freedom House призывает премьера Армении серьезно отнестись к обеспокоенности СМИ
|Туркменистан создал в ООН Группу друзей по устойчивому транспорту
|Али Шамхани: Иран считает неприемлемыми любые попытки изменить геополитическую ситуацию в регионе
|ВС Азербайджана обстреляли армянское село Елпин
|Телекомпания <Еркир медиа> оштрафована на 400 тысяч драмов - Комиссия
|Посольство Франции запускает проект по сохранению и приумножению культурного наследия Армении
|Пашинян освободил от должности зампредседателя СК
|Америабанк - главный спонсор Хакатона по кибербезопасности и партнер крупного технофеста Gyumri Tech Week 2022
|Оппозиционер: На данном этапе Азербайджана будет оказывать давление со стороны Нахиджевана, чтобы навязать властям РА дополнительные уступки
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|Постоянный совет ОДКБ рассмотрел документы по развитию системы кризисного реагирования Организации
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