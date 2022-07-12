Вторник, 12 Июля 2022 13:48

АрмИнфо. Предстоящее создание Министерства внутренних дел необходимо рассматривать и в контексте национальной безопасности. Об этом во вторник на парламентских слушаниях, посвященных проекту создания Министерства внутренних дел, заявил секретарь Совета безопасности Армен Григорян.

Он отметил, что правительство страны вместе со своей командой в Национальном Собрании осуществляет широкомасштабную программу реформ

по трем основным направлениям, связанным с безопасностью. Одна из этих программ касается реформ в системе полиции, вторая - реформ в сфере Министерства обороны и вооруженных сил страны, и, наконец, третья программа - создания Службы внешней разведки (СВР). По вопросу создания новой структуры - СВР - офис Совета безопасности уже начал активные обсуждения с партнерами.

Григорян подчеркнул, что реформы в сфере полиции необходимо рассматривать именно в контексте безопасности государства, в основе которых заложен концепт демократизации страны. С 2018 года, продолжил Григорян, правительство страны реализует программы по демократизации общества, что очень важно с точи зрения стабильности и безопасности, а также роста возможностей государства.

18 августа прошлого года, представляя в кабмине программу правительства на 2021-2026 годы, премьер-министр Армении Никол

Пашинян сообщил о намерениях властей создать в течение пяти лет Службу внешней разведки. "Как мы отмечали в нашей стратегии развития

до 2050 года, и мы подчеркнули это в данной программе, в ближайшие 5 лет в Армении будет создана Служба внешней разведки", - говорил тогда Пашинян.