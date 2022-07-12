Вторник, 12 Июля 2022 13:40

АрмИнфо.В структуру будущего Министерства внутренних дел Армении, помимо полиции, войдут МЧС и служба миграции. Об этом 12 июля на парламентских слушаниях, посвященных вопросам создания МВД заявила заместитель министра юстиции РА Арпи Саркисян.

По ее словам, создание МВД приведет и к внедрению эффективных механизмов контроля за его деятельностью со стороны парламента

Армении. Создание нового министерства станет кульминацией реформ системы полиции, которая останется стержневой, но не единственной структурой будущего МВД с политическим руководством во главе. В рамках реформы полицейской службы уже проделана работа, направленная на то, своевременное реагирование на имеющиеся вызовы с наличием технически оснащенной базой и новым имиджем. Отсутствие возможностей для разработки политики в сфере полицейской службы подтолкнули власти к необходимости создания МВД, которое и будет заниматься этим вопросом, в том числе, разработкой и представлением законодательных и правовых актов. Свое участие в разработке концепции реформ проявили специалисты посольства США в Армении. Новое МВД должно быть технически оснащено в соответствии с международными стандартами. В состав будущего МВД войдут миграционная служба и министерство по чрезвычайным ситуациям. Это, как отметила замминистра, необходимо для того, чтобы правильно и скоординировано управлять рисками катастроф, кризисными и чрезвычайными ситуациями. Соответственно, МВД будет разрабатывать политику и в указанных сферах.

Ранее АрмИнфо сообщало, что инициативой предлагается сохранить должность начальника полиции при условии, что его будет назначать

премьер-министр по предложению министра. Предусмотрено разграничить гражданскую службу в полиции от воинской. В различных регионах уже создана и действует Патрульная служба и единый центр оперативного

управления. Это произошло в результате объединения подразделения Дорожной полиции и патрульно-постовой службы. Предлагается также

включить в структуру министерства Центр финансового мониторинга

Центрального банка, а также включить функции Миграционной службы в новую организационно-правовую структуру полиции. В рамках реформ

предусмотрено реорганизовать внутренние войска в Национальную гвардию. Национальная гвардия может в соответствующих случаях участвовать в поддержании общественного порядка, обеспечивать охрану объектов стратегического значения (функции Главного управления государственной охраны передаются Национальной гвардии). Предусматривается, что Нацгвардия будет участвовать в предотвращении и пресечении массовых беспорядков, в осуществлении антитеррористических мероприятий, в обеспечении правового режима военного положения и в чрезвычайных ситуациях, при оказании помощи в проведении поисково-спасательных операций в случае стихийных бедствий или техногенных катастроф, в обеспечении безопасности перевозки специальных грузов.

Цель реформы - преобразовать полицию в современные, специализированные и технически оснащенные, уважаемые и благонадежные силы правопорядка, создать образ полицейского, присущий демократическому правопорядку. Для достижения этой цели предлагается решить ряд вопросов, в частности, пересмотреть и реформировать систему подготовки и повышения квалификации сотрудников полиции с точки зрения как содержания программы, так и метода подготовки, создать исполнительный орган с механизмами разработки и реализации политики, подотчетности и гражданского надзора, а также провести структурный и функциональный анализ полицейской службы в соответствии с изменениями в основных направлениях реформы.