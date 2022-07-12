Вторник, 12 Июля 2022 13:33

АрмИнфо. Согласно программе развития образования до 2030 года 90% выпускников среднепрофильных образовательных учреждений должны работать по специальности.

Об этом заявила заместитель министра образования , науки, культуры и спорта Армении Жана Андреасян в ходе форума, посвященного развитию системы и обеспечения качества образования в средних специальных учебных заведениях, который состоялся по инициативе Фонда <Национальный центр обеспечения качества профессионального образования> в Американском университете Армении.

В ход мероприятия особое внимание было уделено важности укрупнения профессий, закрытия ряда профессий, налаживания сотрудничества между работодателем и учебными учреждениями, профессиональной ориентации еще со школьного возраста и др.

В ходе форума выступила также координатор программ армянского офиса Erazmus+ Лана Карлова. В частности, она сообщила, что Эразмус+ выделит финансирование среднепрофильным образовательным учреждениям для наращивания потенциала в период с 2021 по 2027гг.

Напомним, что в течение цикла деятельности Erasmus + с 2014 по 2020гг., в Армении было реализовано около 30 программ, в рамках которых армянские университеты в сотрудничестве с европейскими и региональными университетами сформировали консорциумы и участвовали в различных программах.

Отметим, что в начале года, говоря о системе среднепрофильного образования, Жанна Андреасян отмечала, что есть необходимость в продолжительном пересмотре образовательных критериев в колледжах, училищах, в применении новой политики в отношении преподавателей, внедрении новых моделей финансирования инфраструктур, в том числе в сотрудничестве с частным сектором и др.

Она также сообщила, что продолжительной будет программа реконструкции колледжей.