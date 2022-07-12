Вторник, 12 Июля 2022 13:27

АрмИнфо. В министерстве обороны Армении новый пресс- секретарь. Им стал Арам Торосян, приказ о его назначении подписал министр обороны Сурен Папикян. Об этом сообщила пресс-служба оборонного ведомства республики.

Отметим, что в МО почти 1,5 лет не было пресс- секретаря. После 44-дневной войны прежний пресс- секретарь Шушан Степанян подала в отставку, и с того момента в ведомстве не было лица, отвечающего за связь со СМИ и общественностью.

Арам Торосян родился 8 января 1993 года в селе Неркин Базмаберд Арагацотнской области. В 2009 году с отличием окончил ереванскую школу N139 имени Карена Демирчяна. 2009-2013 гг. учился в Ереванском государственном университете на отделении философии факультета философии и психологии. 2011-2013 гг. работал лаборантом в отделе архивов и архивоведения института Матенадаран имени Месропа Маштоца. В 2013-2015 гг. служил в Армии обороны Арцаха. За годы службы в должности сотрудничал с газетой <Мартик> Министерства обороны, награжден почетными грамотами, благодарственными письмами и ведомственными знаками отличия. В 2015-2016 гг. продолжил работу в архивном отделе Матенадарана имени Месропа Маштоца в должности лаборанта. В 2017 году переведен на должность редактора сайта Матенадарана и координатора по связям с общественностью Матенадарана. В 2018 году назначен временно исполняющим обязанности директора Гандзасарского научно-культурного центра Матенадарана. В 2019-2022 гг. был назначен на должность директора того же центра. Награжден Арцахской медалью <Благодарность>, памятной медалью <Карабахское движение-25>. Беспартийный. Женат, имеет одного ребенка.