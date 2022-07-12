Вторник, 12 Июля 2022 13:26

АрмИнфо. Министерство обороны Азербайджана в очередной раз распространило дезинформацию, заявив, что вечером 11 июля подразделения вооруженных сил Армении открыли огонь в направлении азербайджанских позиций, расположенных в восточной части армяно-азербайджанской границы. Об этом сообщает пресс-служба оборонного ведомства республики.

Согласно сообщению МО, все произошло с точностью наоборот: в указанный период подразделения ВС Азербайджана открыли огонь из

крупнокалиберного огнестрельного оружия в направлении армянских военных позиций, расположенных в западной части армяно­азербайджанской границы. Ответными действиями армянской стороны огонь азербайджанских подразделений был подавлен.