Вторник, 12 Июля 2022 11:34

АрмИнфо. Туризм - это не просто красивое слово или блестящая оберточная бумага. Это серьезная сфера со своими научными правилами и закономерностями. Об этом говорится в аналитическом материале председателя Ассоциации профессиональных гидов РА Яши Соломоняна относительно проекта строительства на горе Атис в Армении монументальной статуи Иисуса Христа.

По словам специалиста, установка статуи Иисуса Христа в Армении некоторыми кругами преподносится как мегапроект по развитию туризма,

сенсационное событие и головокружительное счастье, однако цифры говорят совсем о другом. Для примера эксперт привел самую известную в мире статую Христа, находящуюся в Рио-де-Жанейро, которая была установлена в 1931 году. По данным Всемирного банка, в 2011 году Бразилию посетили 5433000 туристов, из которых лишь 1,8-2 млн человек или 33% от общего количества туристов посетили статую. <Другими словами, подавляющее большинство туристов, приезжающих в Бразилию, приезжают не за Христом. Кроме того, в другой стране - Аргентине, в которой нет подобной статуи, в том же 2011 году было 6 703 000 туристов, что примерно на 24% больше, чем в Бразилии. Получается, что статуя Христа не дает Бразилии никакого конкурентного преимущества даже на том же континенте>, - отмечает глава Ассоциации, добавив, что Эйфелеву башню в Париже ежегодно посещают около 7 миллионов визитеров. Важно понимать, что туристические достопримечательности, статуи, памятники, инфраструктура и т. д. - это всего лишь явления, служащие отрасли, и они ничто без маркетинга, брендинга и рекламы>, - подчеркнул Соломонян.

Он добавил, что принимая во внимание государственную политику в сфере туризма, финансовые ассигнования в туристический сектор, маркетинговую стратегию и кампании, можно с уверенностью утверждать, что даже если сам Христос сойдет и встанет на северной вершине Арагаца, это никоим образом не обеспечит туристический бум в Армении. <В любом случае, до этого момента ни государство, ни авторы проекта не представили никакой долгосрочной маркетинговой стратегии, никакого математического расчета, экономического анализа, который покажет, каким образом, в какие сроки и каким образом этот проект станет предметом <туристического бума>, - отмечает специалист.

Отметим, что инициатива известного бизнесмена Гагика Царукяна по воздвижению статуи Христа на горе Атис в Котайкской области вызвала

широкий общественный резонанс. Министерство образования, науки, культуры и спорта Армении потребовало остановить строительные работы на территории древней крепости-городища Атис до получения экспертного заключения. Причем, ведомство узнало о планируемом строительстве из прессы. Между тем, 7 июля на заседании правительства премьер-министр Никол Пашинян заявил о положительной реакции кабмина по данному проекту. Более того, при закладке камня 9 июля присутствовал и министр экономики РА Ваан Керобян, который назвал проект <грандиозным>.

Благотворительный фонд <Гагик Царукян>, отреагировав на опасения, распространил заявление, в котором отмечалось, что строительство монументальной статуи Иисуса Христа начнется только после положительного заключения полномочных органов, одновременно подтвердив, что на Атисе в настоящее время ведутся инфраструктурные работы по строительству дороги, проведению линий электропередач, газопровода и водопровода. Строительство приостановлено, работы возобновятся только после получения всех необходимых экспертных заключений и разрешений