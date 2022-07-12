Вторник, 12 Июля 2022 10:39

АрмИнфо. В офисе ранее правящей в Армении Республиканской партии под председательством главы партии, третьего президента РА Сержа Саргсяна состоялось очередное заседание Исполнительного органа партии. Об этом говорится в сообщении РПА.

Источник отмечает, что в ходе заседания был обсужден ряд вопросов, касающихся деятельности партии. Подчеркнута важность активизации

работы со структурными подразделениями и полной реализации рабочих программ отраслевых организаций. На заседании также была представлена текущая информация о работе, проводимой с международными партнерами в рамках внешних связей РПА.

Обсуждена дальнейшая деятельность депутатов-республиканцев в Национальном Собрании. Учтено заявление лидера партии <Отечество> Артура Ванецяна о выходе из альянса <Честь имею> и зафиксировано прекращение существования альянса.

Принимая во внимание, что одноименная фракция все еще функционирует в Национальном Собрании и вакантное место ее главы должно быть заполнено с точки зрения обеспечения правовых и политических процессов, исполком партии предложил кандидатуру Айка Мамиджаняна на пост главы фракции, а Тиграна Абрамяна - секретарем фракции.

В этом контексте было подтверждено, что ядром парламентской деятельности партии было и остается отстранение действующей власти, поэтому как в парламенте, так и вне парламента Республиканская партия готова сотрудничать с депутатами, политическими и общественными силами. и цифры, преследующие эту повестку.

Были также обсуждены вызовы <постоянно ухудшающейся среды безопасности вокруг Армении и Арцаха, а также региональные события>.