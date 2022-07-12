Вторник, 12 Июля 2022 09:36

АрмИнфо.Президент США Джо Байден в понедельник официально направил на рассмотрение Сената Конгресса Соединенных Штатов кандидатуру бывшего временного поверенного в делах США на Украине Кристины Квин на должность посла в Армении. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Белого дома.

<Кандидатуры, направленные в Сенат: кадровый дипломат Кристина Квин выдвигается на должность чрезвычайного и полномочного посла США в Армении>, - сказано в сообщении.

Теперь профильный комитет Сената должен назначить дату проведения слушаний, на которых Квин предстоит ответить на вопросы законодателей. Через некоторое время после этого в верхней палате состоится голосование по вопросу утверждения ее кандидатуры на должность главы дипломатической миссии США в Ереване.

До середины текущего года Квин была временным поверенным в делах США на Украине. В прошлом она в разное время работала в посольствах США в Бангкоке, Лондоне, Москве, Брюсселе, была директором по вопросам ЕС, Украины и Белоруссии в Совете национальной безопасности Белого дома.