Вторник, 12 Июля 2022 09:31

АрмИнфо. Официальный Ереван надеется на проведение в ближайшее время предметных встреч по обсуждению мирного договора с Баку. Об этом в интервью Общественному телевидению Армении секретарь Совета безопасности РА Армен Григорян.

Не согласившись с оценкой, что переговорный процесс между Баку и Ереваном зашел в тупик, Григорян напомнил, что ранее вице-премьеры двух стран на границе провели встречу по вопросу делимитации. Также Григорян указал на встречу в Петербурге вице-премьеров относительно разблокирования коммуникаций. По его словам, в ходе той встречи стороны по возможности попытались сблизить позиции.

Секретарь Совбеза отметил, что следующие встречи должны пройти в Москве и Брюсселе. Григорян также выразил надежду, что в ближайшее

время у него будет возможность проведения встречи с помощником президентом Азербайджана, отметив, что ее повестка обсуждается. <Будем надеяться, что в ближайшее время будут предметные встречи по обсуждению мирного договора, и мы сможем продвинуться вперед. Министерства иностранных дел работают в этом направлении, будем надеяться, что даже в ближайшее время у нас будет прогресс>, - сказал секретарь СБ, добавив, что продолжается работа над тем, продвижением повестки урегулирования армяно- азербайджанских отношений.

Секретарь Совета безопасности также подчеркнул важность состоявшегося накануне телефонного разговора лидеров Армении и Турции, что, по его словам, является еще одним шагом в контексте нормализации отношений между двумя странами. Секретарь Совбеза подчеркнул, что в ходе телефонного разговора Пашиняна и Эрдогана обсуждись вопросы грузоперевозок между двумя странами и открытия границы для граждан третьих стран, относительно которых ранее договорились спецпредставители Армении и Турции. Он выразил мнение, что в дальнейшем будет возможность открыть границу и для граждан Армении и Турции. <Мы продолжаем надеяться и обсуждать этот вопрос с нашими коллегами>, - сказал Григорян.

По его словам, процесс нормализации осуществляется без предусловий, и публичные заявления о переговорах полностью отражают контекст, который обсуждается в ходе переговоров. Григорян заметил, что армянская сторона рассматривает процесс нормализации отношений с Анкарой как двусторонний, стороны обсуждают двусторонние вопросы. Говоря о реализации договоренностей, достигнутых на последней встрече спецпредставителей в Вене, секретарь СБ подчеркнул, что проведен большой объем подготовительной работы, и правящая в Армении политическая команда надеется, что договоренности удастся реализовать в очень короткие сроки. Он также выразил мнение, что урегулирование экономических отношений с Турцией окажет положительное влияние на экономику Армении. Григорян выразил надежду, что после телефонного разговора Пашиняна и Эрдогана появится возможность проведения встреч представителей Еревана и Анкары в Армении и Турции. Кроме того, он сообщил, что армянская сторона информирует о переговорном процессе Россию и всех своих партнеров. <Так как РФ с самого начала была вовлечена, они информированы обо всем процессе и участвуют в нормализации отношений>, - сказал он.