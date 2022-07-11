Понедельник, 11 Июля 2022 23:30

АрмИнфо.Член движения <Единение>, общественно-политический деятель Аветик Чалабян останется под стражей. Такое решение накануне, 10 июля, принял суд общей юрисдикции Еревана во главе с судьей Арусяк Алексаня. Суд удовлетворил ходатайство следственного органа о продлении срока его содержания под стражей.

Напомним, что Чалабян был задержан 12 мая текущего года. Согласно

сообщению Следственного комитета РА, Чалабян подозревается в участии

в попытке подкупе студентов Национального Аграрного университета

Армении с целью обеспечения их участия в протестных акциях оппозиции.

Основанием для возбуждения уголовного дела по статье 163-й УК РА (Воспрепятствование проведению собраний, митингов, шествий и демонстраций или участию в них) является некая аудиозапись, опубликованная на одном из новостных сайтов под названием "Каждому студенту по 1000 драмов". В ходе разговора с участием председателя студенческого совета Аграрного университета Торника Алияна, преподавателя Эммы Саркисян и самого Чалабяна якобы обсуждается вопрос привлечения студентов к акциям протеста оппозиции. По версии следствия, двое подозреваемых в совершении предполагаемого преступления, в числе которых Чалабян, предлагали 2 млн. драмов главе студсовета Аграрного университета за привлечение 2 000 студентов к оппозиционным митингам в обмен на плату. Армянская оппозиция назвала политически мотивированным дело против Чалабяна.

Как сообщает инициативная группа по освобождению Чалабяна, на вчерашнем заседании суда в своем слове Чалабян сказал: <Как я могу помешать процессу, если вы его завершили? :Материалов этого дела достаточно, потому что материалы этого дела в итоге приведут к моему полному оправданию в любом разумном суде, эти шаги один за другим приведут к тому, что будет доказано отсутствие состава преступления".

Отметим, что ранее в суд было подано поспешное ходатайство о продлении срока содержания под стражей Аветика Чалабяна после того, как прокурор, ведущий процесс, не утвердил обвинительное заключение по делу и вернул материалы дела в орган предварительного следствия, с указанием продолжить предварительное расследование.

<Как вы представляете бегство для человека, который является членом Совета директоров пяти компаний, членом попечительского совета двух благотворительных фондов, отцом большого семейства, основным кормильцем четверых детей, опекуном двух пожилых родителей? Вы все это написали только для того, чтобы написать? Как я могу сбежать? Могу ли я убежать от себя? Мужчина, вернувшийся в Армению во время войны с тремя мальчиками. Значительная часть населения нашей страны вывозит своих сыновей. Я вернулся в Армению с тремя сыновьями, чтобы затем сбежать из Армении?>, - с возмущением отметил в своем выступлении Аветик Чалабян, добавив, что это ходатайство было бы просто смешным в юридической практике любой страны.

За свободу Аветика Чалабяна уже несколько месяцев борются различные группы общественности, призывая к его освобождению различными действиями, петициями, сборами подписей, и всеми способами, предусмотренными законом. 5 депутатов Национального Собрания РА, фонд "Арар" и бывший вице-премьер-министр РА Ваче Габриелян представили поручительства для изменения меры пресечения. Ряд общественных деятелей, ученых, президент Арцаха, спикер Национального Собрания Арцаха, депутаты, духовный лидер Арцахской епархии и другие деятели призвали к освобождению Аветика Чалабяна. По имеющимся данным, дело о задержании Аветика Чалабяна находится в центре внимания международных правозащитных организаций и прессы, в контексте упадка демократии в Армении, попыток заглушить голос оппозиционеров, посредством фабрикации уголовных дел, в которых отсутствует состав преступления.