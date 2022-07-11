Понедельник, 11 Июля 2022 17:44

АрмИнфо.ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает, что в связи с проведением плановых ремонтных работы, 12 июля текущего года будет прекращено электроснабжение следующих адресов:

в городе Ереван:

10:00-16:00 жилые дома 1, 3, 5, 1/5, 2/3 на переулке Ташкент, 14, 16, 18, 20, 22, 24 на улице Ташкент и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в Аван Ариндже;

11:00-17:00 собственные дома 12-113 на 1-ом переулке Чаренца, жилой дом 113 на улице Чаренца, собственные дома 177-225 в 8-ом ряду Сари Тага, частично ряды Сари Тага 6-10, жилой дом 31 на улице Ханджяна, абоненты-жильцы жилых домов 4, 6 на улице Спендиаряна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), жилые дома 11, 12 на улице Чехова, 42, 50 на улице Манташяна, 7 на улице Шевченко, жилые дома 54, 56, 58, 60, 62 на улице Ширака и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); жилой дом 59/1 на улице Рубинянца и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), собственные дома 1-18 на улице Бусабанакан, собственные дома 3-20 на улице Герцена, собственные дома на 1-ой улице Эминеску, собственные дома 7-24 на 2-ой улице Эминеску, собственные дома на улице Радича, собственные дома 6-57 на пр. Мясникяна, собственный дом 33/2 на улице Рубинянца и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); собственные дома 1-41Б в кв. ‘Канакер ГЭС” и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), жилые дома 29, 38, 40 на улице Аргутяна, жилые дома 21/4-21/7, 21/5, 21/8, 21/12, 60 на улице Грибоедова, жилые дома 21/2, 21/3 на улице Адонца и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); собственные дома 23/5, 37/2 на улице Грибоедова и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), собственный дом 27/3 на улице Аргутяна;

в Армавирской области:

11:00-17:00 села Аревадашт, Артамет и Талворик;

в Арагацотнской области:

11:00-17:00 села Ара, Апна, Варденут, Артаван, Шенаван, Арагац и Цахкашен;

в Араратской области:

10:00-14:00 частично село Арбат;

10:00-16:00 частично села Ехегнаван и Ерасх;

10:30-16:00 частично село Мргавет;

в Вайоц Дзорской области:

11:00-15:00 частично село Хачик;

в Гегаркуникской области:

12։00-16։30 абоненты частных домов 129-153 на улице Наирян, 24-35 на улице Налбандяна, 4-10 на улице Саят-Нова, 13 на улице Сюняц, квартал ‘Гомадзор” полностью, телестанция Мецепасара, кооператив “Марс”, ООО “Эрлиан”, узел связи, резервное питание отделения полиции Севана и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в городе Севан;

в Лорийской области:

11:00-17:00 квартал “Тарон-2”, телебашня, поселок “Энергетик” в городе Ванадзор; села Базум, Азнвадзор;

в Ширакской области:

11:00-17:00 конец улицы В.Саргсяна, площадь Сахарова, улица Комсомола, Гюмрийский филиал Экономического Университета и прилегающие территории в городе Гюмри;

в Сюникской области:

09:20-11:00 село Гитишен;

10:30-14:30 частично переулок Йоляна в городе Горис;

11:30-15:30 село Вагатур и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами).