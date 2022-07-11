Понедельник, 11 Июля 2022 17:43

АрмИнфо.Премьер-министр Армении Никол Пашинян провел телефонный разговор с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Как сообщает пресс-служба премьер-министра РА, Пашинян поздравил Эрдогана с праздником Курбан Байрам. Президент Турции, в свою очередь, поздравил премьер- министра Армении с наступающим Вардаваром, праздником Преображения Иисуса Христа.

<Лидеры подчеркнули важность двустороннего процесса урегулирования отношений между странами, что будет способствовать также укреплению мира и стабильности в регионе.

В этом контексте они выразили надежду, что договоренности, достигнутые в ходе встречи спецпредставителей своих стран, состоявшейся 1 июля, будут реализованы в ближайшее время>, ь говорится в сообщении пресс-службы