Понедельник, 11 Июля 2022 17:28

АрмИнфо. Генеральная прокуратура Армении предупреждает о тяжких уголовных последствиях за совершение вольных или невольных действий, ведущих к государственной измене.

Согласно сообщению надзорного органа, в прокуратуре изучено состояние расследования катастрофических последствий агрессивной войны, развязанной военно-политическим руководством и вооруженными силами Азербайджана в сентябре-ноябре 2020 года против Арцаха, а также государственной измены, нанесшей урон обороноспособности Армении и Арцаха в послевоенный период. Расследование уголовных дел показало, что во всех случаях граждане Армении находились в центре внимания спецслужб Азербайджана, принимали предложения сотрудников этих спецслужб в обмен на материальные блага. При этом , данные лица совершали преступные действия в ущерб территориальной целостности и безопасности Армении и Арцаха, предоставляя врагу сведения, составляющие государственную тайну, в том числе, сведения о размещении вооруженных сил, военной техники, а также их видов. В результате, в ходе войны противник смог произвести точные подсчеты ресурсов армянских вооруженных сил, численность отдельных подразделений, занимаемые ими позиции в целях нанесения точечных ударов по живой силе и боевой технике армянских вооруженных сил, что привело к причинению значительных потерь.

Исследование доказывает, что в основном существовало два метода вербовки граждан Армении сотрудниками иностранных спецслужб. В начальный период в основном использовался метод вербовки в Турецкой Республике, а также в третьих странах. Позднее сотрудники иностранных спецслужб начали вербовку граждан с использованием средств Интернета. В частности, сотрудники иностранных спецслужб открывали индивидуальные пользовательские аккаунты с личными данными армянских женщин в различных социальных сетях, в основном, на социальных платформах Facebook, Tik Tok, <Одноклассники>, нацеливаясь на лиц в военной форме или на граждан, информация о принадлежности которых к армии подтверждалась в тех же социальных сетях. Затем они связались с последними через приложения <Мессенджер> и , и после определенного периода личного контакта сообщали последним о том, что являются сотрудниками спецслужб, предлагая предоставлять за вознаграждение информацию, содержащую государственную и служебную тайну. В ряде случаев военнослужащие, не будучи информированными о своих визави, в результате разговоров на интимные темы, передавали им сведения, содержащие государственную, служебную тайну. Контакты с завербованными гражданами Армении иногда переходили в реальную жизнь. По имеющимся фактическим данным, встречи сотрудников иностранных спецслужб с завербованными гражданами Армении организовывались в основном в Турецкой Республике, Грузии, Молдове и Украине.

Генеральная прокуратура РА считает необходимым предостеречь от подобных действий, абсолютно неприемлемых как с правовой, так и с нравственной точки зрения, а в случае вступления в общение с незнакомыми людьми, и получения от них соответствующих предложений незамедлительно сообщить в правоохранительные органы.

<Предупреждаем военнослужащих воздерживаться от фотосъемки, дающей возможность определить местонахождение, особенно в воинских частях, на боевых позициях. Помимо того, что они дают противнику возможность провести соответствующий анализ, они также позволяют нацеливаться на конкретных лиц, устанавливать с ними контакт, вербовать их и получать интересующую информацию. В случае подтверждения совершения преступлений прокуратура продемонстрирует особо строгий и принципиальный подход к привлечению их авторов к соответствующей уголовной ответственности>, - говорится в сообщении генеральной прокуратуры.

Генеральный прокурор Армении направил министру обороны ходатайство об устранении ряда условий и причин, способствовавших совершению вышеуказанных преступлений. В настоящее время в Следственном управлении СНБ РА расследуется 10 уголовных дел по делам о государственной измене, совершенных в период 44-дневной войны, в качестве обвиняемых фигурируют 43 человека, 10 из которых арестованы. В суды направлено 3 уголовных дела в отношении 12 лиц, связанных с государственной изменой, 11 из них находятся под арестом.