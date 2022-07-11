Понедельник, 11 Июля 2022 15:36

АрмИнфо.В Красноярске состоялось 35-е заседание Межпарламентской комиссии по сотрудничеству Федерального Собрания РФ и Национального Собрания Республики Армения.

На комиссии обсудили роль национальных диаспор в развитии российско-армянских экономических, культурных и образовательных связей. Также подняли вопрос о сотрудничестве между Россией и Арменией в рамках Евразийского экономического союза, сообщает портал НИА.

В комиссии приняли участие председатель Законодательного Собрания Алексей Додатко, первый вице-спикер Сергей Попов, краевой парламентарий Евгений Гореленков. Также на встречу приехала делегация армянского парламента во главе с вице-спикером НС РА Акопом Аршакяном. Российскую делегацию возглавил заместитель председателя Совета Федерации Юрий Воробьев.

Перед началом работы участники заседания возложили цветы к Вечному огню на Мемориале Победы. После чего в малом зале правительства региона гостей поприветствовал Губернатор Александр Усс.

В процессе дискуссии выступали армянские парламентарии, российские сенаторы, депутаты Государственной думы, члены правительства РФ, представители национальных диаспор, эксперты.

На заседании отметили, что сегодня в Красноярском крае проживает 25 тысяч армян и около 3 млн в целом в России.

<Армянская община в нашем регионе - одна из наиболее представительных и активных. Не удивительно, что именно у нас, впервые в Сибири, было решено провести заседание Межпарламентской комиссии по сотрудничеству Федерального Собрания Российской Федерации и Национального Собрания Республики Армения. Красноярский край стал родным для многих армян, и они вносят заметный вклад в социально - экономическое развитие нашего региона и всей страны. Уверен, сегодняшнее заседание на берегах Енисея послужит дальнейшему укреплению связей между нашими государствами>, - отметил Алексей Додатко.