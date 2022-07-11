Понедельник, 11 Июля 2022 15:33

АрмИнфо.Три молодых сотрудника АРМЕНАЛа блестяще защитили дипломы магистров Национального Политехнического университета Армении (НПУА). Об этом сообщила пресс-служба завода.

"Горжусь тем, что вы - наши коллеги. Желаю вам не останавливаться на достигнутом, чтобы полученные дипломы стали ступенькой на пути профессионального роста", - заявил генеральный директор АРМЕНАЛа Артур Закарян и преподнес технологу Ованесу Самсоняну, бригадиру фольгопрокатного отделения Карену Исояну и слесарю-ремотнику Нареку Обосяну ценные подарки.

Генеральный директор выразил уверенность, что новоиспеченные магистры вырастут в будущих руководителей предприятия.

Отметим, что НПУА является основной кузницей инженерных кадров для АРМЕНАЛа, где работает более ста выпускников этого ведущего технического вуза Армении. В 2002 и 2018 гг. фольгопрокатный завод и университет заключили соглашения о сотрудничестве.