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АрмИнфо.Три молодых сотрудника АРМЕНАЛа блестяще защитили дипломы магистров Национального Политехнического университета Армении (НПУА). Об этом сообщила пресс-служба завода.
"Горжусь тем, что вы - наши коллеги. Желаю вам не останавливаться на достигнутом, чтобы полученные дипломы стали ступенькой на пути профессионального роста", - заявил генеральный директор АРМЕНАЛа Артур Закарян и преподнес технологу Ованесу Самсоняну, бригадиру фольгопрокатного отделения Карену Исояну и слесарю-ремотнику Нареку Обосяну ценные подарки.
Генеральный директор выразил уверенность, что новоиспеченные магистры вырастут в будущих руководителей предприятия.
Отметим, что НПУА является основной кузницей инженерных кадров для АРМЕНАЛа, где работает более ста выпускников этого ведущего технического вуза Армении. В 2002 и 2018 гг. фольгопрокатный завод и университет заключили соглашения о сотрудничестве.
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|Пашинян и Эрдоган поговорили по телефону
|Армения и Грузия активизирует сотрудничество в культурной сфере
|Армения и Франция официально запустили программу по сохранению армянского культурного наследия
|Генпрокуратура Армении предупреждает об уголовных последствиях за совершение действий, ведущих к государственной измене
|Вынужденные переселенцы из Арцаха требуют от властей Армении решить их жилищные проблемы
|В Красноярске состоялось заседание Межпарламентской комиссии по сотрудничеству ФС РФ и Национального Собрания Армении
|Молодые сотрудники АРМЕНАЛа стали магистрами
|Министерство образования, науки, культуры и спорта Армении выступило против проекта возведения статуи Иисуса Христа
|Прогноз: Перспектива серьезного ослабления России на Южном Кавказе вследствие стратегического поражения в Украине вполне реальна
|Прогноз: В Турции не исключены досрочные выборы
|СНБ Армении выявила очередной случай госизмены
|Через тернии к звездам: Ереван с размахом встретил кинофестиваль <Золотой абрикос>
|Еще одно землетрясение произошло на армяно- грузинской границе
|Ереван ожидает от Анкары политической воли и конкретных шагов: Мирзоян
|Карабахский конфликт должен получить окончательное урегулирование путем переговоров в рамках мандата сопредседательства МГ ОБСЕ: Глава МИД
|Армения полностью поддерживает территориальную целостность и суверенитет Греции - Мирзоян
|Рейс Ереван-Стамбул-Ереван авиакомпании FLYONE ARMENIA был отложен
|Минобороны Армении опровергает очередную дезинформацию Азербайджана
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает
|Суд принял на рассмотрение прокурорский иск по конфискации имущества и других активов бывшего начальника охраны третьего президента Армении
|Тигран Авинян обвинил ряд СМИ в попытках дискредитировать его
|Григорий Айвазян: Беженцы из Арцаха не желают ехать за рубеж, или побираться в Армении, они всего лишь хотят вернуться в свои дома
|В этом году армянскому кино исполняется 100 лет
|Спикер парламента Армении на встрече с послом Эстонии выразил крайнюю озабоченность визитом главы эстонского парламента в Шуши
|Джеймс Уорлик: В отличие от Москвы, Париж и Вашингтон остаются приверженными формату МГ ОБСЕ
|Следующий бенефициар «Силы одного драма» компания «КайлТек»
|В Сюникской области Армении откроется два смарт-центра COAF
|Соучредитель "The Future Armenian": Может Диаспора наша нефть, но всё будет тщетным при не правильном использовании этого ресурса
|Freedom House призывает премьера Армении серьезно отнестись к обеспокоенности СМИ
|Туркменистан создал в ООН Группу друзей по устойчивому транспорту
|Али Шамхани: Иран считает неприемлемыми любые попытки изменить геополитическую ситуацию в регионе
|ВС Азербайджана обстреляли армянское село Елпин
|Телекомпания <Еркир медиа> оштрафована на 400 тысяч драмов - Комиссия
|Посольство Франции запускает проект по сохранению и приумножению культурного наследия Армении
|Пашинян освободил от должности зампредседателя СК
|Америабанк - главный спонсор Хакатона по кибербезопасности и партнер крупного технофеста Gyumri Tech Week 2022
|Оппозиционер: На данном этапе Азербайджана будет оказывать давление со стороны Нахиджевана, чтобы навязать властям РА дополнительные уступки
|Минобороны Армении переданo недвижимое имущество в приграничном с Нахичеванью селе Хачик
|Постоянный совет ОДКБ рассмотрел документы по развитию системы кризисного реагирования Организации
|По какой улице ни едешь, везде bet, bet, bet: Пашинян призвал ужесточить ограничения на рекламу онлайн-казино
|В Армении будет воссоздано Министерство внутренних дел
|<Ереван> узнал своих соперников в Лиге чемпионов УЕФА по футзалу
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает о плановых отключениях
|Ардшинбанк предлагает провести лето с Mastercard и получить крутые подарки
|Право на получение жилой площади будет распространено не только на военнослужащих, но и на офицеров пограничной службы - Папикян
|Армен Григорян: В рамках процесса армяно-азербайджанской нормализации не обсуждается ни один вопрос в коридорной логике
|Правительство Армении положительно относится к проекту строительства статуи Христа на горе Атис Гагиком Царукяном
|Защита: Существует множество фактов, подтверждающих невиновность Аветика Чалабяна
|Байрамов: Делимитация границ - это сложный и длительный процесс
|В вузах Армении будут выделены места с правом на отсрочку от армии
|Клаар: Шарль Мишель лично будет и впредь активно участвовать в процессе построения мира между Азербайджаном и Арменией.
|Премьер Армении отмечает важность работы с турецкими коллегами по реализации достигнутых спецпредставителями договоренностей
|ЮКЖД отмечает рост пассажироперевозок по всем направлениям движения
|Посольство Армении в Греции обвинило Азербайджан в попытке "экспортировать" в другие страны политику разжигания ненависти к армянам
|Али Шамхани: Иран против любых действий, приводящих к геополитическим изменениям в регионе
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|СК: Уголовное дело в отношении Аветика Чалабяна направлено в суд с обвинительным заключением
|Пашинян и Путин обсудили вопросы обеспечения безопасности на армяно-азербайджанской границе и деблокаду региональных коммуникаций
|Читать больше
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