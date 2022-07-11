Понедельник, 11 Июля 2022 12:54

АрмИнфо. Министерство образования, науки, культуры и спорта Армении выступило с разъяснениями относительно установки монументальной статуи Иисуса Христа и наличия памятников истории и культуры в районе горы Атис».

Согласно сообщению пресс-службы ведомства, в ответ на полученное 28 февраля от благотворительного фонда «Гагик Царукян» письма об установке монументальной статуи Иисуса Христа, Министерство проинформировало фонд о том, что при определении места возведения скульптуры необходимо учитывать положения Закона РА «Об охране и использовании недвижимых памятников истории и культуры и исторической среды», исключив ее размещение в данных районах. В Министерство заявка не была представлена, а информация о горе Атис как месте выбора была получена из СМИ . В то же время, региональные сотрудники «Службы историко-культурного заповедника-музея и охраны исторической среды» министерства проинформировали о том, что ведутся работы по расширению дороги до вершины горы Атис. 7 июля по поручению Министерства сотрудники областной службы охраны памятников Котайкской области посетили местность и провели соответствующие исследования.

Ведомство напоминает, что на склонах горы Атис находится около 20 памятников истории и культуры, относящихся к разным эпохам.» Сообщаем также, что в 2019г. в результате исследований армяно-итальянской археологической экспедиции на вершине горы Атис находится древнее городище-крепость бронзового и железного века, стены которого очень хорошо видны на аэрофотоснимках. На упомянутой территории были проведены работы по выравниванию грунта. Даже если данный новый объект еще не включен в государственный реестр памятников, очевидно, что это древний памятник, и согласно постановлению правительства РА от 20 апреля 2002г. все фонды, юридические и физические лица обязаны прекратить работы и сообщить об этом немедленно в полномочный орган», - говорится в сообщении.

​Министерство образования, науки, культуры и спорта, считая идею монументальной статуи Иисуса Христа приемлемой, в то же время, в пределах своих полномочий и ответственности, до презентации проекта в установленном порядке и профессиональной проработки, требует прекратить любую деятельность на территории древнего городища-крепости, противоречащую действующему законодательству и нормативным актам», — говорится в сообщении.

Напомним, что в январе бизнесмен Гагик Царукян заявил о намерениях установить в республике статую Христа. По его словам, высота только статуи должна быть 33 метра, по числу прожитых Христом лет, а при иных решениях общая высота памятника вместе с пьедесталом может быть в два-три раза больше. Премьер-министр Армении Никол Пашинян на последнем заседании правительства приветствовал эту инициативу, указав на ее важность с точки зрения развития туризма в стране.

В субботу Царукян объявил о старте работ по установке памятника. На церемонии заложения фундамента присутствовал и министр экономики Ваан Керобян, назвавший этот проект грандиозным. Сообщалось, что уже готова грунтовая дорога.

Благотворительный фонд «Гагик Царукян» ответил на опасения по поводу установки памятника Иисусу в районе горы Атис

«Принимая во внимание озабоченность, высказанную профессиональным сообществом и различными общественными слоями относительно наличия памятников истории и культуры в районе горы Атис, благотворительный фонд «Гагик Царукян» обратился в соответствующие органы для получения соответствующих профессиональных заключений. и разрешение на начало строительных работ.

"Сейчас проводятся определенные работы исключительно для обеспечения подведения инфраструктуры: дороги, электричества, газа, воды, а строительство монументальной статуи Иисуса Христа начнется только после положительных заключений соответствующих органов", - говорится в сообщении.

В свою очередь, благотворительный фонд «Гагик Царукян» ответил на опасения по поводу установки памятника Иисусу в районе горы Атис

«Принимая во внимание озабоченность, высказанную профессиональным сообществом и различными общественными слоями относительно наличия памятников истории и культуры в районе горы Атис, благотворительный фонд «Гагик Царукян» обратился в соответствующие органы для получения соответствующих профессиональных заключений, и разрешения на начало строительных работ.

«Сейчас проводятся определенные работы исключительно для обеспечения инфраструктуры: дороги, электричества, газа, воды, а строительство монументальной статуи Иисуса Христа начнется только после положительных заключений соответствующих органов", - говорится в сообщении.