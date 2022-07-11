Понедельник, 11 Июля 2022 11:47

АрмИнфо. Главное принципиальное изменение в геополитике Южного Кавказа с началом вторжения РФ в Украину - реальная перспектива стратегического поражения России. Поражения вследствие которого РФ перестанет быть региональным игроком или будет серьезно ослаблена. Подобное мнение выразил АрмИнфо эксперт Georgian Strategic Analysis Center, политолог Гела Васадзе.

"А свято место как известно пусто не бывает. Тем более, что роль Южного Кавказа как логистического центра после блокады России серьезно возросла. При этом, я сомневаюсь, что США, ЕС, Турция или Иран сумеют заменить Россию на Южном Кавказе полностью. Но то, что каждая из сторон будет стараться иметь свою долю влияния на ситуацию можно не сомневаться. Таким образом, сегодня мы находимся на стадии формирования баланса интересов", - подчеркнул он.

Очень многое в данной ситуации, согласно оценкам Васадзе, зависит как от уровня интереса к странам Южного Кавказа, так и от самих этих стран, способности Грузии, Армении и Азербайджана договариваться друг с другом. А также стараться не использовать внешние силы в свою пользу и выработать общую стратегию привлекательности региона в целом. Понимая, что сегодня это звучит несколько утопично, политолог, тем не менее, убежден в том, что это именно то к чему сообща должны стремиться все три страны региона.

Комментируя перспективы армяно-турецкой нормализации на фоне достигнутых на встрече в Вене 1 июля спецпредставителей Армении и Турции Рубена Рубиняна и Сердара Кылыча,Васадзе оценил нормализацию отношений между Арменией и Турцией как длительный и достаточно болезненный процесс для обществ обеих стран.

"То, что вселяет определенный оптимизм, так это рациональный подход и заинтересованность властей как Армении, так и Турции пройти этот путь до конца. То, что процесс сдвинулся с мертвой точки в практической области уже очень хорошо. Сегодня важна быстрая реализация уже достигнутых договоренностей что позволит сторонам двигаться дальше", - подчеркнул он.

Июльская встреча Рубинян - Кылыч стала первой, на которой стороны вышли на конкретные договоренности. Среди них обеспечение в кратчайшие сроки возможности пересечения армяно-турецкой сухопутной границы для граждан третьих стран, посещающих соответственно Армению и Турцию, и начать необходимые процессы в этом направлении. Также достигнута договоренность о начале в кратчайшие сроки осуществления прямых грузовых авиаперевозок между Арменией и Турцией и принято решение начать необходимые процессы в этом направлении.

Спецпредставители также обсудили другие возможные конкретные шаги, которые могут быть предприняты для достижения конечной цели полного урегулирования отношений между Ереваном и Анкарой. После чего вновь подчеркнули свою договоренность продолжать процесс урегулирования без предварительных условий.