Понедельник, 11 Июля 2022 11:31

АрмИнфо.Практически вся внутренняя и даже внешняя политика турецкого президента Реджепа Эрдогана сегодня направлена на достижение одной единственной цели - удержаться у власти. В свете чего я совершенно не исключаю возможности проведения в стране досрочных президентских выборов. Подобное мнение выразила АрмИнфо востоковед Эмма Бегиджанян.

Слухи о намерениях Эрдогана провести досрочные выборы уже в этом ноябре муссируются в Турции весь последний год. Хотя еще в июне Эрдоган в очередной раз заявил, что досрочных президентских и парламентских выборов в стране не будет и они пройдут в срок, то есть в июне 2023 года. Основной традиционный оппонент Эрдогана и его AKP - Народно-республиканская партия (СHP) утверждает, что посредством проведения досрочных выборов турецкий президент стремится опередить свой падающий рейтинг. О чем говорят все последние соцопросы.

Причин же для падения эрдогановского рейтинга хватает. Главная из них - неутешительная, обусловленная продолжающейся инфляцией, социально-экономическая обстановка в стране. По последним данным, годовая инфляция в стране достигла 78.62%, а по отдельным сферам экономики, к примеру транспортной достигла 123,37%, а продукты питания подорожали почти на 94%. Отдельным "достижением" денежно-кредитной политики правительства и Центробанка Эрдогана является продолжающееся падение турецкой лиры, курс которой лишь за последний год по отношению к доллару США снизился более чем в два раза - с 8 до 17 лир за доллар. В целом же за последние 10 лет лира подешевела в 9 раз.

По оценкам эксперта, подобная ситуация в стране лишь стимулирует Эрдогана на дополнительное закручивание все новых и новых гаек. В частности, он уже нацелился на третью по рейтингу после AKP и СHP партию - прокурдскую Народную партию (HDP) и добивается ее роспуска с целью заполучить ее стабильные 11% голосов электората. Для чего в Турции организовываются нападения на офисы HDP, ее депутатов в парламенте лишают неприкосновенности, обвиняют в связях с боевиками Курдской рабочей партии. Аналогичным образом Эрдоган расправляется с курдскими журналистами.

Параллельно расправе с HDP Эрдоган, согласно Бегиджанян, активно использует свой основной козырь по привлечению симпатий турецкого электората - достижения Турции во внешней политике. В качестве коих демонстрирует экспансию в Ирак и Сирию, решающую роль Турции в захвате Арцаха, стремление наладить отношения с Арменией на турецких условиях.

"И конечно, последнее достижение Эрдогана - турецкие требования взамен на снятие вето с членства Финляндии и Швеции в НАТО. Он сумел раздуть ситуацию до предела, заявив, что Турция получила от обеих стран буквально все, что собиралась получить. При этом, по мнению ряда турецких аналитиков, в реальности вокруг этой истории турецкий президент создал много шуму из ничего. А приобретения Анкары от созданного им кризиса на самом деле в разы скромнее, чем это пытается представить электорату Эрдоган", - подытожила эксперт.