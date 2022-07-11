Понедельник, 11 Июля 2022 11:07

АрмИнфо.Очередной случай государственной измены со стороны военнослужащего раскрыла Служба национальной безопасности Армении.

Согласно сообщению пресс-службы СНБ, в результате проведенных оперативно- разведывательных мероприятий, предпринятых контрразведывательным управлением Службы национальной безопасности РА, установлено, что гражданин Армении, будучи военнослужащим, получил доступ к сведениям, составляющим государственную и служебную тайну. Познакомившись через социальную сеть с представителем иностранных спецслужб, он был ими завербован. После этого путем переписки он передавал сведения военного характера, составляющие государственную и служебную тайну, в том числе, данные о воинской части, расположении боевых позиций, их оснащении, иные данные, связанные с несением боевого дежурства, а также личные и служебные данные командного состава воинской части, тем самым, совершив государственную измену в форме шпионажа в ущерб территориальной целостности и безопасности Республики Армения, за что получил деньги в награду посредством безналичных расчетов.

В рамках уголовного дела, возбужденного в следственном управлении Службы национальной безопасности, указанный гражданин был задержан и дал признательные показания, после чего на основании фактов, доказывающих совершение преступления постановлением прокурора ему было предъявлено обвинение, и он был арестован. <Служба национальной безопасности Республики Армения призывает военнослужащих воздерживаться от знакомства с подозрительными лицами через социальные сети или иными способами, а также обсуждать вопросы, связанные с безопасностью и обороной Республики Армения, и передавать им информацию>, - говорится в сообщении СНБ Армении.