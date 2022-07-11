Понедельник, 11 Июля 2022 10:38

АрмИнфо. Еще одно землетрясение произошло на армяно-грузинской границе.

Как сообщает пресс-служба Министерства по чрезвычайным ситуациям, 11 июля в 09:10 по местному времени в 15 километрах к северо-востоку от села Бавра на армяно-грузинской границе произошли повторные точки, сила которых в эпицентре составила 5 баллов. Землетрясение силой в 4 балла ощущалось в областях Ширак и Лори, в 3 балла - в Тавуше и Арагацотне.

Напомним, что первые толчки произошли 11 июля в 07:36 в 14 км к востоку от села Бавра. В эпицентре землетрясения сила подземных толчков составила 6 баллов. Точки силой в 5 баллов ощущались в областях Ширак и Лори, 4 балла - в областях Тавуш и Арагацотн, а также 2-3 балла - в Ереване.

На своей странице в Facebook губернатор Ширакской области Назели Багдасарян сообщила, что сигналов об обрушениях в области на данный момент не поступало. "Подразделения областной администрации собирают сведения со всех общин Ширакской области с целью уточнения возможного ущерба, причиненного землетрясением", - сообщила губернатор.