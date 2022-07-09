Суббота, 9 Июля 2022 13:41

АрмИнфо.Армения полностью поддерживает территориальную целостность и суверенитет Греции. Об этом заявил глава МИД Арарат Мирзоян в интервью греческому изданию "Kathimerini", касаясь позиции РА в отношении наиболее чувствительных на данный момент для Греции вопросов, таких как постоянно нарастающая напряженность на греко-турецкой границе и кипрский вопрос.

<Армения считает неприемлемыми любые действия и шаги, которые могут грубо нарушить нормы международного права, международное морское право, а также Устав ООН>, - отметил глава внешнеполитического ведомства.

Что касается Кипрского конфликта, то, по словам Мирзояна, как и в случае карабахского конфликта, для Еревана неприемлема любая попытка представить последствия применения силы в качестве решения. <Армения и Кипр всегда демонстрировали взаимную поддержку на двусторонних и многосторонних площадках>, - указал министр.

Касаясь проведенных раундов трехсторонних переговоров <Армения, Греция и Кипр> и развития отношений в будущем, Арарат Мирзоян отметил, что РА придает большое значение сотрудничеству с Грецией и Кипром в трехстороннем формате. <До сих пор мы успешно провели несколько министерских встреч и рассчитываем провести саммит на уровне глав трех стран>, - заявил он.

Глава армянского МИД отметил богатый опыт сотрудничества и взаимной поддержки, также огромный потенциал для стимулирования стабильности, безопасности и мира в регионе путем укрепления политического диалога и сотрудничества между Арменией, Грецией и Кипром. <Мы также подчеркиваем важность и эффективность трехстороннего сотрудничества в сферах обороны, диаспоры, парламентских отношений, чрезвычайных ситуаций, информационных технологий, здравоохранения, инвестиций, туризма, образования и культуры. Я уверен, что этот формат обречен на успех>, - заявил Арарат Мирзоян.

Министр иностранных дел отмечает, Греция является одним из важнейших партнеров Армении в Европе и мире. <Отношения между Арменией и Грецией основаны на общей истории и ценностях, дружбе и солидарности двух наших народов. На протяжении веков армяне и греки мирно жили бок

о бок, сотрудничали во имя создания ценностей и процветания и вместе боролись против внешних угнетателей. В этом контексте хотел бы подчеркнуть, что мы никогда не забудем искреннюю поддержку греческого народа и правительства в самые трудные периоды истории нашей страны,

последним примером которой стала война 2020 года>, - отметил он.

Министр напомнил, что в этом году Ереван и Афины отмечают 30-летие установления дипломатических отношений между республиками. За эти три десятилетия между двумя странами было подписано более 40 документов, сложились прочные межгосударственные отношения и сформирована весомая двусторонняя повестка дня, начиная от активного политического диалога и заканчивая сотрудничеством в оборонной, экономической, образовательной, культурной и других сферах, а также взаимовыгодным сотрудничеством на многосторонних площадках. Мирзоян отметил очень продуктивные переговоры с президентом Греции Катериной Сакелларопулу и премьер-министром Кириакосом Мицотакисом в ходе своего последнего рабочего визита в Афины, а также <глубокие дискуссии> с греческим коллегой и <хорошим другом министром Никосом Дендиасом>. <Мы добились прогресса и достигли общего понимания по ряду важных вопросов.

Продолжим работать над дальнейшим углублением наших отношений. Я также считаю, что мы должны рассмотреть возможность поднятия сотрудничества Армения-Греция на значительно более высокий уровень, который будет соответствовать принципам стратегического партнерства. Уверен, мы будем работать в этом направлении в ближайшее время>, - заключил он. -