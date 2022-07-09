Суббота, 9 Июля 2022 13:01

АрмИнфо.Сообщение Минобороны Азербайджана об обстреле азербайджанских позиций на границе с Арменией является дезинформацией.

"Министерство обороны Азербайджана распространило дезинформацию о том, что, якобы, вечером 8 июля подразделения ВС Армении открыли огонь из оружия разного калибра по азербайджанским позициям на восточном участке армяно-азербайджанской границы", - говорится в сообщении армянского оборонного ведомства.

Отмечается, что ситуация на армяно-азербайджанской границе относительно стабильна и находится под полным контролем ВС Армении.