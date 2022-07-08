Пятница, 8 Июля 2022 19:59

АрмИнфо.ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает, что в связи с проведением плановых ремонтных работы, 11 июля текущего года будет прекращено электроснабжение следующих адресов:

в городе Ереван:

10:00-16:00 жилые дома 1, 3, 5, 2/4 на улице Душанбе, жилые дома 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13, 15 на переулке Ташкента, жилые дома 1, 5, 7 на улице Ашхабад, ясли-детский сад N7 в Аван Ариндже; собственные дома, прилегающие к улице Давида Бека, и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в 7-ом Норкском массиве;

11:00-17:00 жилые дома 68а на улице Теряна, 1, 3, 7, 7/1, 13, 13а, 15а, 19а, 21, 23, 23/37, 25 на улице Корюна, 10, 11 на переулке Корюна, 50, 50а, 54 на пр. Маштоца, 2, 7, 8, 10, 12, 14, 16, 16а, 18а, 28 на улице Исаакяна, 27, 38, 40-48 на улице Абовяна, “Сас Супермаркет” на улице Абовяна, жилые дома 45, 47, 49, 51, 55, 59 на улице Налбандяна, 5, 7, 9, 17а, 17б на улице Чаренца, частично улицы Айгестана 9, 11; собственные дома 2/1, 4, 79, 65-105 на 9-ой улице Айгестана, 7-227 на 11-ой улице, 1-12 на 10-ой улице Айгестана, 2-ой корпус медицинского университета имени Гераци на улице Корюна, подземный переход Абовян-Корюн, Медицинский Университет, абоненты-жилцы жилого дома 31 на улице хАнджяна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); собственные дома 252-256 на улице Норки Айгинер, жилые дома 10, 10А, 12, 20, 20/1, 20/2, 22 на улице Арцаха, жилой дом 1/9 на 1-ом микрорайоне и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в Аван Ариндже; жилые дома 15, 17 на улице Чехова, 14 на улице Ехбайрутяна, собственные дома на улице Гарибджаняна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), жилые дома 4, 4/3, 6, 6/1 на улице Адонца и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), жилые дома 126, 126/1, 126/2, 128А, 128/2 на улице Саркавага, жилые дома 29/3, 34А на Тбилисском шоссе, жилые дома 6, 89/4, 95 на улице Ачаряна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); собственные дома 26-30 на 4-ом переулке Саркавага, 3-126 на 5-ом переулке и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), жилые дома 21/8, 29/26, 29/28, 33, 33/2, 35/1, 35/2, 35/20, 37 на Тбилисском шоссе и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), собственные дома 27/12, 27/14, 27/15, 27/27, 29/36 на Тбилисском шоссе и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

в Армавирской области:

11:00-17:00 село Тароник полностью;

в Араратской области:

10:00-16:00 частично села Нор Кянк и Ноякерт;

10:30-14:30 частично село Ншаван;

10:30-16:00 частично село Мхчян;

в Вайоц Дзорской области:

10:00-15:00 улица Андраника, частично Ереванское шоссе в городе Ехегнадзор; частично села Артабуйк, Орбатех, Ехегис, Караглух, Агнджадзор, Таратумб, Орс, Салли, Гермон, Вардаовит, Гохтаник, Гетап; частично села Гладзор и Шатин;

10:00-16:00 частично село Хачик; села Азатек, Заритап, Зедеа и Пор;

в Котайкской области:

11:00-13:00 6-ой микрорайон города Абовян;

11։00-17։00 частично частные дома Джрвежа и Дзорахбюра; частично села Гегашен, Балаовит и Котайк;

в Гегаркуникской области:

10։00-16։30 улицы Прошяна, Ашота Ерката, Орбели, Барекамутяна, Еленовки, собственные дома 35-50 на улице Кармир Банака, собственные дома 2-50 на улице Мясникяна, 11-87 на улице Наиряна, 1-33 на улице Раздана, 33-37 на улице Шаумяна, частично улицы Чаренца, Гегама, Азнавура в городе Севан; частично община Варсер, общинный муниципалитет Варсера, ЧП ‘Усик Седракян”, насосная станция Варсера, Вспомогательное хозяйство, ГНКО “Национальный парк Севан”, ЗАО “Центр психиатрического здоровья Севана”, ЗАО “Телеком Армения”, ООО “А.Григ” и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

14։00–15։00 общины Еранос, Вардадзор, Дзорагюх, Цаккар, Цовасар, Личк, Верин Геташен полностью и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

в Лорийской области:

11:00-17:00 села Благодарное, Мегваовит и Норамут;

в Ширакской области:

11:00-14:00 село Айкаван и юго-западная часть в Ахурянском регионе.