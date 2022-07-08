Пятница, 8 Июля 2022 19:58

АрмИнфо. Прокурорские органы Армении направили в суд материалы по конфискации имущества и других активов у бывшего руководителя охраны третьего президента Армении, замначальника управления охраны СНБ РА Вачагана Казаряна.

Как сообщает Генпрокуратура страны, речь идет о конфискации активов на общую сумму 8.2 млрд драмов ($16 млн), по версии следователей, доставшихся Казаряну незаконным путем. Вместе с Казаряном, обвинения касаются и четырех взаимосвязанных с ним лиц, имена которых прокуратура не огласила. Речь идет о многочисленных объектов недвижимости: квартирах и земельных участках, а также транспортных средствах и долях в капитале нескольких юридических лиц.

Напомним, что Вачаган Казарян был главным фигурантом дела о незаконном обогащении и сокрытии доходов, открытым СНБ еще в июне 2018 года. Тогда он был задержан на выходе из отделения банка после того, как обналичил очень крупную сумму денег. Значительные суммы были обнаружены и при домашнем обыске у генерал-майора.