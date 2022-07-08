Пятница, 8 Июля 2022 19:36

АрмИнфо. Бывший вице-премьер, кандидат на пост мэра Еревана от правящей партии <Гражданский договор> Тигран Авинян обвинил ряд СМИ в попытках дискредитировать его.

<Некоторые люди и СМИ по непонятным для меня причинам готовят меня к внеочередным выборам в Совет старейшин Еревана. И в этом контексте они вышли на <тропу необъявленной войны>, практически в ежедневном режиме плетя и распространяя всевозможные измышления и манипуляции>, - написал на своей странице в Facebook Авинян.

Свой пост он снабдил скриншотами материалов разных СМИ - о том, что бывший вице- премьер является совладельцем компании <Карабах телеком>, ездит на официальные переговоры от имени государства, в будущем собирается сместить действующего премьера и пр. Авинян пообещал в более активный в политическом смысле период детально прокомментировать вопросы, чтобы исключить манипуляции в свой адрес. <Сейчас же хочу просто напомнить, что очередные выборы в Совет старейшин Еревана состоятся осенью 2023 года>, -отметил Авинян..