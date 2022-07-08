Пятница, 8 Июля 2022 15:48

АрмИнфо. Жители Арцаха, перемещенные в Армению в результате 44-дневной войны, проводят акцию протеста у офиса ООН в Армении.

Основное требование демонстрантов неизменно - получение статуса беженца.

Так, в беседе с журналистами председатель Ассамблеи Азербайджанских армян, историк Григорий Айвазян сообщил, что он как беженец из Баку сегодня пришел к офису ООН поддержать жителей оккупированных Шуши и Гадрута, чтобы их не постигла та же участь. "Мы 30 лет назад подверглись геноциду, были выдворены на улицы, жизнь нас раскидала по всему миру, мы остались без крова над головой. Сейчас поднимается политический вопрос, много говорится о судьбе территорий, за пределами бывшей Нагорно-Карабахской Автономии, о Бердзоре, Ахавно, Сусе. Но, в ходе переговоров как минимум нужно напоминать об оккупированных Азербайджаном сегодня территорий НКАО", - сказал Айвазян, напомнив о том, что президент Азербайджана Ильхам Алиев сегодня выражает притязания не только на территории Нагорного Карабаха, но и на исторический квартал Конд в Ереване, на Сюник, Севан и т.д.

Он также обвинил власти Армении в намеренном лишении беженцев из Нагорного Карабаха правовых оснований защиты. "Считаю, что власти Армении массово раздали беженцам из Гадрута паспорта РА, тем самым лишая их права на получение правовой защиты в будущем", - отметил он, призвав, раздать всем беженцам паспорта Республики Арцаха.

Айвазян подчеркнул, что беженцы из Арцаха не желают ехать за рубеж, или побираться в Армении, падать на колени перед зданием ООН, они всего лишь хотят вернуться в свои дома - международного закрепленном за ними права. Айвазян напомнил о более 500 тысячах армянских беженцев из Баку, чьи права также были попраны. В этом ключе он подчеркнул необходимость восстановления Арменией своих позиций за переговорным столом.

В свою очередь переселенец из Гадрута Артур Степанян отметил, что уже два года они находятся в неопределенном положении, не знают, каков их статус. "Фактически мы - беженцы, спаслись от геноцида. Нро, мы не можем понять своего статуса. После предоставления нам статуса беженца в случае деоккупации Шуши и Гадрута у нас будет возможность вернуться в родные места. <огласно пункту 6 заявления от 9 ноября, беженцы и переселенцы возвращаются в свои населенные пункты", - заявил он. Степанян также отметил, что Армения их вопросами не занимается и отправляет к правительству Арцаха.

По его словам, они уже несколько раз проводили акции у здания офиса ООН, провели ряд встреч. "ООН также пытается каким-то образом обойти наши политические вопросы и связать их с социальными проблемами. Все избегают вопроса о нашем статусе. ООН говорит, что это политический вопрос, его должны решить ваши власти", - заключил участник акции. Напомни, что до агрессии азербайджано-турецкого тандема против Арцаха там проживало 158 800 человек. После широкомасштабной агрессии, ввиду оккупации ряда районов НКР, десятки тысяч граждан лишись своих домов. Сегодня в Арцахе осталось чуть более 100 тысяч граждан.