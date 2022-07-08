Пятница, 8 Июля 2022 15:26

АрмИнфо.В этом году армянскому кинематографу исполняется 100 лет. В этом связи, по решению премьер-министра Армении, была создана соответствующая Комиссия и утвержден личный состав, который возглавил министр образования, науки, культуры и спорта РА Ваграм Думанян.

Согласно решению главы правительства, в течение 3 месяцев будет разработана программа юбилейных мероприятий, осуществляемых как в Армении, так и за рубежом.

Напомним, что первый армянский фильм был снят в 1912 году Вааном Зардаряном. Фильм снимался в Каире, однако тематика его была связана с Арменией. Самые первые кадры на кинопленку в Армении снял оператор Дигмеле в 1911 году. Съемки проводились в Эчмиадзине. В этой ленте запечатлен важный момент истории - похоронная процессия Маттеоса II - Католикоса всех армян.