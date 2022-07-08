Пятница, 8 Июля 2022 13:17

АрмИнфо. Заявления Москвы и Баку относительно формата Минской группы ОБСЕ довольно противоречивы. Об этом заявил бывший американский сопредседатель Минской группы ОБСЕ Джеймс Уорлик в беседе с "Голос Америки", касаясь будущего формата Минской группы ОБСЕ.

побеседовал с бывшими американскими дипломатами Джеймсом Уорликом и Ричардом Казляричем.

По его словам, кажется, что они больше не хотят сохранять этот формат, однако не выдвигают никаких альтернатив, тем самым передавая процесс только России. При этом он считает, что в отличие от Москвы, Париж и Вашингтон остаются приверженными формату Минской группы.

"Соединенные Штаты четко указали, что правительство США остается приверженным процессу Минской группы. Они пошли еще дальше, назначив нового сопредседателя, специализирующегося по вопросам Кавказа и региона", - отметил Уорлик.

В свою очередь бывший посол США в Азербайджане Ричард Казлярич согласен с тем, что назначение американского сопредседателя демонстрирует приверженность Вашингтона этому формату.

"США, по сути, привержены формату Минской группы. Они назначили нового сопредседателя Минской группы с американской стороны. В Вашингтоне считают, что этот формат действенный", - убежден американский дипломат.

Вместе с тем, по мнению бывших дипломатов, вторжение России в Украину сделало проблематичной миссию России в качестве посредника.

"Вторжение в Украину дало понять, что нельзя доверять слову Москвы, которая долгое время настаивала на том, что не намерена нарушать территориальную целостность Украины, но на практике сделала обратное. Российская сторона должна показать, что действительно привержена мирному урегулированию и будет действовать в интересах всех сторон",

- сказал Уорлик.

"Для меня Россия сама себя дискредитировала как посредник, вторгшись в Украину. Я не вижу, как Россия может играть роль в Минской группе", - отмечает Казлярич. По мнению Ричарда Казлярича, однако, учитывая особенно негативную позицию Азербайджана по отношению к Минской группе, трудно представить возвращение мирных переговоров к этому формату. Вместо этого процесс проходит в рамках двух новых посреднических миссий - при посредничестве ЕС и Москвы. Дипломат отметил важность миссии ЕС и призвал Вашингтон продолжать содействие этому процессу.

"Если говорить о роли посредника, то ЕС должен выступать в этой роли, исходя из многих обстоятельств, включая украинский фактор. ЕС является независимым игроком в регионе, имеет интересы, но не подвергается той же критике, что и Франция, США или Россия, когда речь идет о поддержке той или иной стороны", - утверждает он.

По мнению Джеймса Уорлика, форматы Москвы и Брюсселя не конкурируют друг с другом, однако ЕС может сыграть большую роль в этом процессе. "Единственная проблема, связанная с посредничеством ЕС, заключается в том, что, в отличие от ОБСЕ, Россия не является его частью. Было бы полезно, если Россия действительно привержена мирному урегулированию, чтобы сопредседатели продолжали свою деятельность с российским участием", - сказал Уорлик.

По его словам, понятно, что РФ, как сторона, осуществляющая миротворческую миссию в Нагорном Карабахе, должна поддерживать связь со сторонами, однако процесс мирного урегулирования состоит не только из вопросов, связанных с миротворческой миссией, но и из многих других вопросов, включая вопрос статуса. Следовательно, не в интересах Армении и Азербайджана, чтобы армяно-азербайджанский мирный диалог проходил под единоличным посредничеством Москвы.

По мнению посла Казлярича, Москва сегодня не принимает, кроме своего посредничества, какой-либо иной формат мирного процесса. "Россия сегодня действует гораздо более агрессивно в двусторонних отношениях, а каждый опыт вовлечения внешних сил рассматривает как вмешательство, которое особенно беспокоит Баку", - резюмировал Казлярич.

Отметим, что 8 апреля глава МИД России обвинил ЕС в использовании карабахской темы для продвижения своей русофобской линии касаясь брюссельской встречи лидеров Армении и Азербайджана при посредничестве ЕС. Он также отметил, что не знает каким будет будущее МГ ОБСЕ, поскольку Запад перестал контактировать с Москвой в этом формате, на фоне ситуации вокруг Украины.

Затем, официальны представитель МИД РФ Мария Захарова проинформировала, что 24 февраля Вашингтон и Париж свернули все контакты с Москвой в рамках "тройки" сопредседателей Минской группы ОБСЕ, между тем реальная обстановка на Южном Кавказе не допускает переговорных пауз. В этой связи, она сообщила, что посол по особым поручениям Игорь Ховаев продолжит свою работу в новом качестве, а именно - Специального представителя министра иностранных дел Российской Федерации по вопросам содействия нормализации отношений между Азербайджанской Республикой и Республикой Армения.

А 22 июня, 22 июня в ходе еженедельного брифинга на просьбу прокомментировать заявление помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Карен Донфрид о том, что Вашингтон по-прежнему привержен процессу сопредседательства в Минской группе ОБСЕ, Захарова, в частности, сказала: "Я хотела бы позволить себе усомниться в искренности заявления Карен Донфрид. Если бы Вашингтон и Париж действительно считали важным уникальный посреднический формат сопредседателей МГ ОБСЕ, то не позволили бы себе пренебречь одобренным всеми государствами- членами мандатом. А они демонстративно прервали, без каких-либо консультаций, контакты с российским сопредседателем МГ ОБСЕ 24 февраля, напомню".