Пятница, 8 Июля 2022 13:11

АрмИнфо.6-ого июля компания Idram, IDBank и платформа «reArmenia» подписали меморандум о сотрудничестве, в соответствии с которым договорились регулярно включать в программы «Сила одного драма» проекты платформы «reArmenia». В результате июльского сотрудничества вся сумма «Силы одного драма» будет направлена ​​компании «КайлТек», создавшей эксклюзивный армянский инновационный продукт – аппарат «MetaGait». «MetaGait» помогает солдатам с ограниченными возможностями и детям с церебральным параличом восстановить подвижность.

По словам Председателя правления IDBank-а Мгера Абраамяна, компании подписывают меморандум с «reArmenia», тем самым оказывая поддержку для производства оборудований «MetaGait». «Мы уверены, что благодаря инновационному оборудованию наши соотечественники с проблемами опорно-двигательного аппарата, солдаты с ограниченными возможностями и дети с церебральным параличом получат полноценное реабилитационное лечение в Армении. Эта программа дает возможность изменить жизнь людей", - сказал Мгер Абраамян.

«Люди с ограниченными возможностями, а именно проблемами ходьбы, получают более 30 заболеваний, некоторые из которых могут быть смертельными. Благодаря «MetaGait» предотвращаются указанные заболевания, ведь по сути, они ходят с помощью аппарата», — сказал Геворг Погосян, директор платформы сотрудничества «reArmenia».

«Сила одного драма» уже перечислила более 85 млн драмов различным фондам, осуществляющим важную деятельность в нашей стране. Станьте послом доброй воли «Сила одного драма», просто совершив платеж с помощью приложения Idram&IDBank, онлайн-платформу Idram.am и IDBanking.am, а также через терминалы обеих компаний. С помощью приложения Idram&IDBank можно совершать платежи в более чем 10 500 точек продаж, в более чем 900 интернет-магазинах, а также оплачивать 400+ услуг.