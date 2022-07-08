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АрмИнфо.6-ого июля компания Idram, IDBank и платформа «reArmenia» подписали меморандум о сотрудничестве, в соответствии с которым договорились регулярно включать в программы «Сила одного драма» проекты платформы «reArmenia». В результате июльского сотрудничества вся сумма «Силы одного драма» будет направлена компании «КайлТек», создавшей эксклюзивный армянский инновационный продукт – аппарат «MetaGait». «MetaGait» помогает солдатам с ограниченными возможностями и детям с церебральным параличом восстановить подвижность.
По словам Председателя правления IDBank-а Мгера Абраамяна, компании подписывают меморандум с «reArmenia», тем самым оказывая поддержку для производства оборудований «MetaGait». «Мы уверены, что благодаря инновационному оборудованию наши соотечественники с проблемами опорно-двигательного аппарата, солдаты с ограниченными возможностями и дети с церебральным параличом получат полноценное реабилитационное лечение в Армении. Эта программа дает возможность изменить жизнь людей", - сказал Мгер Абраамян.
«Люди с ограниченными возможностями, а именно проблемами ходьбы, получают более 30 заболеваний, некоторые из которых могут быть смертельными. Благодаря «MetaGait» предотвращаются указанные заболевания, ведь по сути, они ходят с помощью аппарата», — сказал Геворг Погосян, директор платформы сотрудничества «reArmenia».
«Сила одного драма» уже перечислила более 85 млн драмов различным фондам, осуществляющим важную деятельность в нашей стране. Станьте послом доброй воли «Сила одного драма», просто совершив платеж с помощью приложения Idram&IDBank, онлайн-платформу Idram.am и IDBanking.am, а также через терминалы обеих компаний. С помощью приложения Idram&IDBank можно совершать платежи в более чем 10 500 точек продаж, в более чем 900 интернет-магазинах, а также оплачивать 400+ услуг.
|Григорий Айвазян: Беженцы из Арцаха не желают ехать за рубеж, или побираться в Армении, они всего лишь хотят вернуться в свои дома
|В этом году армянскому кино исполняется 100 лет
|Спикер парламента Армении на встрече с послом Эстонии выразил крайнюю озабоченность визитом главы эстонского парламента в Шуши
|Джеймс Уорлик: В отличие от Москвы, Париж и Вашингтон остаются приверженными формату МГ ОБСЕ
|Следующий бенефициар «Силы одного драма» компания «КайлТек»
|В Сюникской области Армении откроется два смарт-центра COAF
|Соучредитель "The Future Armenian": Может Диаспора наша нефть, но всё будет тщетным при не правильном использовании этого ресурса
|Freedom House призывает премьера Армении серьезно отнестись к обеспокоенности СМИ
|Туркменистан создал в ООН Группу друзей по устойчивому транспорту
|Али Шамхани: Иран считает неприемлемыми любые попытки изменить геополитическую ситуацию в регионе
|ВС Азербайджана обстреляли армянское село Елпин
|Телекомпания <Еркир медиа> оштрафована на 400 тысяч драмов - Комиссия
|Посольство Франции запускает проект по сохранению и приумножению культурного наследия Армении
|Пашинян освободил от должности зампредседателя СК
|Америабанк - главный спонсор Хакатона по кибербезопасности и партнер крупного технофеста Gyumri Tech Week 2022
|Оппозиционер: На данном этапе Азербайджана будет оказывать давление со стороны Нахиджевана, чтобы навязать властям РА дополнительные уступки
|Минобороны Армении переданo недвижимое имущество в приграничном с Нахичеванью селе Хачик
|Постоянный совет ОДКБ рассмотрел документы по развитию системы кризисного реагирования Организации
|По какой улице ни едешь, везде bet, bet, bet: Пашинян призвал ужесточить ограничения на рекламу онлайн-казино
|В Армении будет воссоздано Министерство внутренних дел
|<Ереван> узнал своих соперников в Лиге чемпионов УЕФА по футзалу
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает о плановых отключениях
|Ардшинбанк предлагает провести лето с Mastercard и получить крутые подарки
|Право на получение жилой площади будет распространено не только на военнослужащих, но и на офицеров пограничной службы - Папикян
|Армен Григорян: В рамках процесса армяно-азербайджанской нормализации не обсуждается ни один вопрос в коридорной логике
|Правительство Армении положительно относится к проекту строительства статуи Христа на горе Атис Гагиком Царукяном
|Защита: Существует множество фактов, подтверждающих невиновность Аветика Чалабяна
|Байрамов: Делимитация границ - это сложный и длительный процесс
|В вузах Армении будут выделены места с правом на отсрочку от армии
|Клаар: Шарль Мишель лично будет и впредь активно участвовать в процессе построения мира между Азербайджаном и Арменией.
|Премьер Армении отмечает важность работы с турецкими коллегами по реализации достигнутых спецпредставителями договоренностей
|ЮКЖД отмечает рост пассажироперевозок по всем направлениям движения
|Посольство Армении в Греции обвинило Азербайджан в попытке "экспортировать" в другие страны политику разжигания ненависти к армянам
|Али Шамхани: Иран против любых действий, приводящих к геополитическим изменениям в регионе
|Оптический обман, комнаты-перевертыши, искаженная реальность: В Гюмри открылся первый <Музей иллюзий>
|СК: Уголовное дело в отношении Аветика Чалабяна направлено в суд с обвинительным заключением
|Пашинян и Путин обсудили вопросы обеспечения безопасности на армяно-азербайджанской границе и деблокаду региональных коммуникаций
|В Пантеоне им. Комитаса открыли бюст мастера Дживана Гаспаряна
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает о плановых отключениях
|Паспортно-визовое управление Армении оправдалось перед гражданами из-за огромных очередей
|"Золотой абрикос" продолжит тесное сотрудничество с зарубежными посольствами и международными организациями в рамках фестиваля
|B ближайшее время будет сдан в эксплуатацию мост <Дружбы> на армяно-грузинской границе
|Москва: Баку и Еревану удалось сблизить позиции по различным аспектам восстановления транспортных коммуникаций на Южном Кавказе
|По факту взрыва в филиале <Юнибанка> возбуждено уголовное дело
|Во время летнего сезона крайне важно придерживаться правил использования пищевых продуктов - предупреждения специалиста
|Американские конгрессмены требуют разморозить действия 907-ой поправки и призывают Азербайджан немедленно освободить армянских военнопленных
|В Армении для выпускников военных учебных заведений будет установлен новый вид жилищного обеспечения
|Секретариат ОДКБ: растут кибератаки на информинфраструктуры наших государств
|Недвижимое имущество ряда медицинских учреждений Армении будет продано
|Омбудсмен Армении призвала Минюст держать под строгим контролем учет случаев пыток и других форм жестокого обращения с заключенными
|В Ереване раскрыли подпольное казино
|В Минобороны Армении продолжают опровергать сообщения противника
|Армения может присоединиться к платформе здравоохранения и изменения климата ВОЗ
|В Арцахе повысилась рождаемость
|Ишхан Сагателян рассказал евродепутатам о вызовах безопасности Армении и Арцаху, непрекращающейся агрессии Азербайджана
|В результате взрыва в одном из банков в Армении погиб один и ранены пятеро граждан
|Мирзоян и Батет отметили важность мирного урегулирования карабахского конфликта
|МИД Туркменистана выражает озабоченность в связи с событиями в Каракалпакстане
|Минобороны Армении подтвердил факт обстрела противником приграничного села Хачик
|Обязанности главы ВСС Армении будет исполнять судья Сергей Чичоян
|Читать больше
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