Пятница, 8 Июля 2022 13:04

АрмИнфо. Вопросы открытия двух смарт- центров COAF в Сюникской области, а также применения образовательной модели COAF в этом регионе обсудили на встрече заместители министра образования, науки, культуры и спорта РА Жанна Андреасян и Артур Мартиросян и представители Благотворительного фонда "Дети Армении" (COAF), представительства ЕС в Армении, Европейского инвестиционного банка и банка "АйДи".

Как сообщает пресс-служба МОНКС РА, Андреасян представила участникам встречи пилотную программу по обеспечению доступа к качественным образовательным услугам в сельской местности укрупненной общины Капан. Проект, который координируется МОНКС, реализуется в тесном сотрудничестве с Министерством территориального управления и инфраструктуры, Градостроительным комитетом и Сюникской областной администрацией.

Она добавила, что в рамках проекта планируется открытие двух смарт-центров COAF в общинах Капан и Горис. Поддержка COAF будет осуществляться по следующим направлениям: унифицированные решения по оказанию транспортных услуг для совмещения и обеспечения доступности формального и неформального образования, в частности, для перевозки учащихся из учебного заведения в образовательный центр, предоставляющий неформальное образование. А во-вторых, работа по внедрению новых стандартов общего образования в направлении совершенствования преподавания английского языка в образовательных учреждениях сельских общин Сюникской области, в том числе проведение тренингов, направленных на развитие профессиональных способностей учителей.

По словам представителя COAF, в Сюникской области был проведен процесс оценки, чтобы зафиксировать существующие вызовы и проблемы. Он с удовлетворением констатировал, что между участниками проекта наблюдается достаточно хороший прогресс и эффективное сотрудничество.

В ходе встречи были обсуждены и другие детали проекта.

Благотворительный фонд "Дети Армении" (COAF) является некоммерческой неправительственной организацией, миссия которой заключается в улучшении качества жизни в сельских общин Армении. Работая в основном с детьми и молодежью, COAF реализует программы образования, здравоохранения, социально-экономического развития для комплексного решения проблемы сельской бедности. Также было улучшено более 170 инфраструктур в деревнях, включая ремонт школ, поликлиник, детских садов, общественных центров, школьных столовых, творческих лаборатории?, дорог и ирригационных систем.

Основанная в 2004 году в селе Каракерт Армавирской области, COAF на сегодняшний день расширилась до 64 деревень в Армавирской, Арагацотнской, Лории?ской, Гегаркуникской, Ширакской и Тавушской областях, обслуживая более 107 000 бенефициаров.

С 2015 года, COAF успешно имплементирует Инициативу COAF SMART? COAF SMART Center - это в ультрасовременный центр, направленный на дальнейшее продвижение сельских сообществ путем расширения доступа к комплексным программам, технологиям и огромным возможностям. Первый? SMART центр расположен в селе Дебет, Лорийской области Армении. Он служит сельским жителям от 3-х лет, обеспечивая образование в области связи, технологии?, искусства, сельского хозяйства и предпринимательства? Будучи лидером в инновации сельских инфраструктур, COAF планирует создать SMART- центры в каждом регионе Армении. -