Пятница, 8 Июля 2022 12:05

АрмИнфо.Соучредитель движения "The Future Armenian", соучредитель гуманитарной инициативы "Аврора" Нубар Афеян обеспокоен тенденциями взаимоотношений между Арменией и Диаспорой. Об этом он заявил 7 июня на официальной церемонии старта подготовительной работы к Ассамблее The Future Armenian, которая пройдет 11-13 ноября в Ереване.

Афеян отметил, что всегда оптимистично смотрел на отношения Армения-Диаспора, однако, последние 1-2 года стали возникать озабоченности относительно будущего взаимодействия.

В разговорах с представителями диаспоры в разных странах мира, продолжил Афеян, выяснилось, что подобное чувство возникло не только у него, но и ряда соотечественников.

"Раньше говорили, что сила Азербайджана в нефти, а Армении - в Диаспоре. Шутя говорили, что Диаспора наша нефть. Может Диаспора и наша нефть, но если мы не сумеем правильно воспользоваться этим ресурсом, всё будет тщетным", - сказал Афеян.

При этом меценат констатировал, что проблемы Армении, возникшие после провозглашения независимости велики и многогранны, и их с годами не становится меньше.

"Проблема действующей власти в том, что она работает над настоящим, не задумываясь над будущим. Нет долгосрочных проектов. Диаспора же работает над проектами, нацеленными на будущее. Мы видим будущее как результат действий в настоящем. И если мы определяем будущее как цель, а действия в настоящем служат этой цели, будут приниматься совершенно другие решения. Армения - это наше настоящее, Диаспора будущее, и нужно суметь наладить некие мосты между настоящим и будущим. На мой взгляд, это работающая модель", - сказал Афеян.

Другой соучредитель инициативы Рубен Варданян выразил убеждение, что веяние времени изменило образ "героя нашего времени", предложив новые подходы и новые требования, выдвинув на первый план знания и совместную работу. "В двадцать первом веке новые изменения создали новую реальность. В последние десятилетия успеха добились технологические компании, использующие совершенно новый подход. В технологическом мире часто используются слова коворкинг, коливинг, совместное использование, которые все об одном: сотрудничестве. Я уверен, что то, что мы начали, будет успешным. Потому что в основе нашей инициативы лежит сотрудничество, а в нынешних реалиях без сотрудничества не добиться успеха. Только хочу от себя заметить, что Диаспора должна быть не ограниченным в объеме ресурсом - нефтью - а скорее солнечной энергией", - сказал Варданян.

В ходе мероприятия были представлены цели конференции и лежащие в ее основе особенности модели гражданского собрания, процесс подачи заявок на участие, а также итоги прошедшего в мае в Степанакерте Арцахского форума.

Спикеры панельной дискуссии "Общественные обсуждения и Арцахский форум" государственный министр Арцаха Артак Бегларян, участница Арцахского форума The Future Armenian Анаит Мхитарян, а также соучредители инициативы Артур Алавердян и Арам Бекчян представили итоги Форум Арцаха и обменялись мнениями о формате общественных дискуссий и реализации его результатов.

The FUTURE ARMENIAN - это общественная инициатива, созданная армянами и друзьями Армении для того, чтобы сформировать общее понимание устойчивого развития государства Армения и армянской нации. 11-13 ноября текущего года в Ереване пройдет Ассамблея The Future Armenian, в которой планируется участие 200 делегатов от Армении, Арцаха, Диаспоры. На Ассамблее будут обсуждены 15 целей инициативы и то каким должно быть будущее Армении и армянского народа и как его достичь, и внести свой вклад в совместное планирование следующих шагов.

Обсуждение пройдет по принципу Гражданской ассамблеи, то есть самые обычные граждане, они представят свое видение проблем и их решений. Делегаты будут отобраны по принципу случайности из числа соавторов инициативы The Future Armenian. Стать им можно, зарегистрировавшись на сайте https://futurearmenian.com/ru/ или по телефону 060700800.

Фонд, нашедший поддержку неравнодушных соотечественников из 108 стран, ставит перед собой 15 важнейших для армянского народа целей. Фонд основан шестью соучредителями - Нубар Афеян, Рубен Варданян, Ричард Азарниа, Артур Алавердян, Арам Бекчян, Давид Тавадян.