Пятница, 8 Июля 2022 11:16

АрмИнфо.Международная правозащитная организация Freedom House призывает премьер-министра Армении серьезно отнестись к обеспокоенности СМИ и использовать прямые каналы связи, в том числе посредством открытых и прозрачных пресс-конференций, для обеспечения здорового функционирования демократии. Об этом говорится в заявлении организации в Твиттер.

Вместе с тем, Freedom House приветствовал декриминализацию "тяжких оскорблений" в Армении и обязательство правительства проводить широкие консультации по законодательству о СМИ, что отражено в Меморандуме о сотрудничестве, подписанном между правительством Армении и ОГО.

Отметим, что c 1 июля согласно новому уголовному кодексу, в Армении больше не будут привлекать к уголовной ответственности за "тяжкие

оскорбления". Как заявил министр юстиции Армении Карен Андреасян в этой связи, уголовная ответственность была введена "для пресечения постыдного, недопустимого поведения отдельных групп и лиц в условиях поляризации общества".

По словам Андреасяна, по итогам нескольких межведомственных обсуждений с участием премьер-министра Армении Никола Пашиняна было решено оставить лишь административную ответственность за данное правонарушение. Размер штрафа составит до 3 млн драмов в виде компенсаций.

В 2021 году по инициативе спикера парламента Алена Симоняна в Армении был принят закон, ужесточающий ответственность за оскорбления и клевету. Хотя Конституционный суд признал статью о тяжком оскорблении соответствующей Конституции, введение уголовной ответственности за тяжкое оскорбление, подверглось резкой критике со стороны местных и международных экспертов.