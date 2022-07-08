Пятница, 8 Июля 2022 11:00

АрмИнфо.Постоянное представительство Туркменистана при ООН провело процедуру создания Группы друзей по устойчивому транспорту на виртуальной платформе, в которой приняли участие более 90 представителей государств-членов ООН. Об этом сообщает пресс-служба туркменского МИД.

Постпред Туркменистана при ООН Аксолтан Атаева, открывая заседание, которое проходило в среду, заявила, что Туркменистан несколько лет назад внес предложение в ООН о принятии специальной резолюции Генеральной ассамблеи по транспортной тематике. По инициативе Туркменистана и при поддержке государств-членов ООН были приняты 4 резолюции по транспортным вопросам, в которых впервые с момента создания ООН утверждены некоторые общие подходы и рекомендации в сфере функционирования глобальных транспортных коридоров.

В ходе церемонии выступили представители 11 государств, присоединившихся к Группе друзей, которые отметили важность и своевременность создания такой платформы для предоставления возможности обменяться мнениями о существующих транспортных проблемах и способах их решения.

Представители Агентства транспорта и коммуникации при Кабинете Министров Туркменистана представили презентацию о достижениях Туркменистана в области транспорта и предпринимаемых мерах по развитию транспортного сектора страны.

По итогам встречи направлено письмо в адрес генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша и председателя 76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН Абдуллы Шахида с информацией о создании Группы друзей по Устойчивому Транспорту.

Накануне этого, 5 июля, Постпредство Туркменистана при ООН совместно с Межправительственной комиссией Международного транспортного коридора Европа–Кавказ–Азия (ТРАСЕКА), Межправительственным советом дорожников и Международным центром по транспортной дипломатии в гибридном формате провели мероприятие в рамках Политического форума ООН высокого уровня.

Тема мероприятия – «Цифровизация управления глобальными цепочками поставок за счет внедрения технологий блокчейн». Со-организаторы мероприятия поделились своим опытом и мнениями по эффективному преодолению коронавирусной болезни (COVID-19) при одновременном содействии полному осуществлению Повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 года.